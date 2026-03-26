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Montse Mínguez señala que el PP "jamás" apoyó un decreto social del Gobierno y eso es una "pista" de lo que harán hoy

La portavoz socialista advierte sobre la previsible negativa de los populares al paquete de ayudas económicas, subrayando el historial de rechazos similares y señalando que su actitud responde a excusas reiteradas, pese a la urgencia de las situaciones abordadas

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La portavoz socialista Montse Mínguez sostuvo que el Partido Popular ha presentado, según sus palabras, “el baúl de las excusas” para justificar sus constantes negativas frente a iniciativas sociales del Ejecutivo. Según reportó Europa Press, Mínguez subrayó durante una entrevista en Radio Nacional que la actitud de los populares ante la votación del nuevo decreto anticrisis se inscribe dentro de una larga secuencia de rechazos a paquetes de ayudas económicas promovidas por el Gobierno central.

De acuerdo con Europa Press, la representante del PSOE enfatizó que el PP “jamás” ha apoyado decretos sociales impulsados por el Gobierno, alertando que este comportamiento constituye una “pista” de la postura que los populares podrían mantener en la sesión parlamentaria prevista para hoy. La votación afecta un decreto aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario, que contempla medidas valoradas en 5.000 millones de euros. Mínguez acusó al partido liderado por Feijóo de buscar “excusas” tras haber sostenido durante días que las medidas eran propuestas del propio PP, manifestando que “ya están buscando excusas. La excusa mil”.

Al abordar el historial de estos votos, Mínguez mencionó una serie de episodios críticos recientes, en los cuales, según la portavoz socialista y recogió Europa Press, el PP habría mantenido la misma postura negativa ante distintos escenarios de crisis. La dirigente señaló que esa actitud fue evidenciada tanto en la gestión de fenómenos meteorológicos extremos como la DANA, la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, el volcán de La Palma, así como en las respuestas a los impactos de la guerra de Ucrania en España y en la actual situación bélica entre Irán e Israel. Para Mínguez, este patrón reiterado de voto es “una pista de lo que va a pasar hoy”.

En referencia al efecto parlamentario de estos rechazos, la portavoz del PSOE precisó que, a su juicio, el voto del PP “no sirve para nada” respecto al decreto sometido hoy al Parlamento, afirmando que tampoco tuvo trascendencia en los 30 textos normativos similares de etapas anteriores. Mínguez comparó estas negativas del PP con una “serie interminable”, donde “en el baúl de las excusas tenemos 27.000”, relató Europa Press sobre sus declaraciones.

El segundo decreto en discusión, referente a la extensión de los contratos de alquiler que vencen este año, formó parte también de la entrevista. Según publicó Europa Press, Mínguez explicó que el Gobierno se propone agotar el plazo disponible hasta final de mes para negociar con todos los grupos y buscar así su aprobación parlamentaria. Argumentó que el objetivo es “proteger al inquilino de la misma manera que también estamos protegiendo a los propietarios”, evidenciando una estrategia que pretende equilibrar los intereses en el mercado de la vivienda.

La defensa de la acción del Ejecutivo fue otro de los temas abordados por la portavoz socialista. Según describió Europa Press, Mínguez defendió la labor del Gobierno y de los dos decretos aprobados el pasado viernes en el Consejo de Ministros, asegurando que esto pone de manifiesto una política pública orientada a responder a las necesidades de la ciudadanía. “Eso es hacer política que beneficia a la gente”, expresó Mínguez durante la entrevista.

En relación con las próximas elecciones andaluzas, previstas para el 17 de mayo, Mínguez expresó que el PSOE organizará la campaña con el máximo esfuerzo y determinación. Declaró que el partido informará a la población sobre la relevancia de contar con un gobierno regional de izquierda, avalando que la gestión socialista en comunidades autónomas como Cataluña y Navarra ha permitido poner en marcha medidas de apoyo a los ciudadanos frente a episodios derivados de la guerra. Añadió que el País Vasco se prepara para adoptar iniciativas similares, de acuerdo con lo reportado por Europa Press.

En contraste, la portavoz del PSOE manifestó que en las regiones donde gobierna el PP no se han aprobado iniciativas para salvaguardar a la población, y mencionó como problemática el retraso en la formación de Ejecutivo en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Sobre la candidata socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, Mínguez resaltó, según consignó Europa Press, que ha impulsado políticas fiscales más progresivas y ha logrado ampliar las ayudas destinadas a crisis recientes en la región. Afirmó que el PSOE aspira a movilizar el voto progresista y de izquierdas y defendió que Montero está capacitada para liderar la comunidad, especialmente en ámbitos como la sanidad, la educación y la universidad pública. También subrayó el compromiso del partido de distanciarse del modelo aplicado en la Comunidad de Madrid.

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