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Los Celtics ganan a OKC y presentan candidatura al anillo; los Spurs aprietan el Oeste

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Washington, 25 mar (EFE).- Los Boston Celtics se impusieron este miércoles a los Oklahoma City Thunder por 119-109, en un posible adelanto de las Finales de la NBA; un resultado que, combinado con el triunfo de los San Antonio Spurs en Memphis (98-123), aprieta el Oeste en la recta final de temporada regular.

Los Thunder, vigentes campeones y favoritos al título, siguen primeros con un balance 57-16, pero los Spurs quedan a solo dos partidos (55-18) con nueve fechas aún por jugar.

Oklahoma City llegaba a Boston imparable, con una racha de doce triunfos seguidos. Pero se encontraron a un equipo que ha ido de menos a más y que acaba de recuperar a Jayson Tatum en el momento clave de la temporada.

Tatum fue autor de 19 puntos, mientras que Jaylen Brown aportó 31 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias; un dúo letal para Boston en las últimas semanas.

Shai Gilgeous-Alexander anotó 33 puntos para unos Thunder que se escaparon pronto en el marcador con 13 puntos de ventaja en el primer cuarto, pero que vieron como los Celtics poco a poco fueron limando la diferencia hasta darle la vuelta al partido.

Los Celtics son segundos en el Este (48-24), a cuatro partidos de los Detroit Pistons (52-20), aunque son favoritos en las casas de apuestas para plantarse en las Finales de la NBA.

Los Celtics no son los únicos que quieren disputar el reinado de los Thunder; San Antonio está cuajando una excelente campaña y acumula siete triunfos seguidos con el de este miércoles en el FedExForum de Memphis.

El francés Victor Wembanyama, uno de los candidatos a 'MVP' de la temporada, firmó 19 puntos, 15 rebotes y siete tapones.

Devin Vassell metió otros 19 puntos, mientras que Stephon Castle y Keldon Johnson anotaron 15 puntos cada uno en lo que fue un festival de mates por parte de los Spurs, que se alistan para participar en sus primeros 'playoff' desde la burbuja de 2020 en Orlando.

Los Atlanta Hawks se impusieron 129-130 a los Pistons en Detroit, un triunfo que los sube a la quinta posición en el Este tras una racha de 14-1 en los últimos 15 partidos. Los Hawks (41-32) marchaban décimos al inicio de esta racha.

Jalen Johnson rozó el triple-doble con 27 puntos, 12 asistencias y 8 rebotes, mientras que CJ McCollum aportó otros 27 puntos.

Los Hawks se pusieron con un +21 justo antes del descanso, pero dilapidaron toda la ventaja en un parcial de 27-5 para empezar el tercer cuarto.

Jalen Duren firmó un doble-doble con 26 puntos y 14 rebotes para los Pistons, Tobias Harris aportó 22 puntos y Daniss Jenkins 19 puntos y 10 asistencias. Los Pistons están sin su estrella, Cade Cunningham, al menos hasta el inicio de los 'playoff'.

Además de estos partidos, también este miércoles Luka Doncic hizo 43 puntos en el triunfo de los Lakers en Indianápolis por 130-137 y Nikola Jokic firmó un triple-doble (23-21-19) en la victoria de los Denver Nuggets por 142-135 sobre los Dallas Mavericks.

Los Philadelphia 76ers ganaron 157-137 a los Chicago Bulls en el regreso de Joel Embiid (35 puntos) de lesión y de Paul George (28 puntos) de una sanción de 25 partidos por un positivo.

Los Timberwolves derrotaron 110-108 a los Rockets en una prórroga surrealista que empezó con un parcial de 0-13 a favor de Houston, respondido con un 15-0 de Minnesota.

Además, los Miami Heat ganaron 103-120 a los Cleveland Cavaliers, los Washington Wizards rompieron su racha de 16 derrotas seguidas con un triunfo 110-133 frente a los Utah Jazz y los Milwaukee Bucks cayeron 130-99 en Portland.

En Inglewood, los Clippers derrotaron a los Toronto Raptors 119-94, mientras que algo más al norte, aún en California, los Golden State Warriors se impusieron 109-106 a los Brooklyn Nets. EFE

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