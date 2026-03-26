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Keidi Bare: "Pienso todos los días que el Real Zaragoza se va a salvar"

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Zaragoza, 26 mar (EFE).- El centrocampista del Real Zaragoza Keidi Bare ha asegurado este jueves que piensa todos los días que el equipo "se va a salvar" del descenso a Primera Federación, a lo que ha añadido que son los jugadores los que deberán convertir en un hecho sus palabras.

El futbolista albanés ha respondido así a una pregunta efectuada en una rueda de prensa que le interrogaba si creía que la entidad blanquila se podrá salvar: "No creo, yo pienso todos los días que el Real Zaragoza se va a salvar. No te digo creo, te digo sí directamente".

"Pero esto son palabras; nosotros tenemos que hacerlo un hecho y eso se hace en el campo", ha añadido Bare, que ha solicitado que el domingo, cuando el Zaragoza jugará en casa contra el líder, el Racing de Santander, el equipo esté "más unido que nunca" porque solo será así como logrará su objetivo.

Sobre este asunto también se ha referido al recordar la victoria lograda hace dos semanas en el Ibercaja Estadio ante el Almería, un triunfo sobre el que ha destacado el papel de la grada.

"He estado en muchos clubes y no he visto esa conexión tan grande entre la afición y los jugadores y esto es algo muy importante, sobre todo, en estos once partidos que quedan", ha asegurado.

Una hinchada "histórica" para Bare y "que empuja", que el equipo "necesita muchísimo" y a la que, a su vez, los jugadores le tienen que "dar más" para que esté con ellos.

Preguntado por qué ha cambiado desde la llegada de David Navarro al banquillo del Zaragoza, ha afirmado que "las sensaciones son otras" y que los jugadores creen más en lo que el técnico les dice.

Se trata de un entrenador, ha continuado, que ha entrado "con mucha fuerza" y que "transmite intensidad", por lo que ha apostillado que cree que el grupo "está muy contento con él".

En el plano personal, ha desvelado que físicamente se encuentra bien y ha deseado que las lesiones le respeten en el tramo final de campaña, porque quiere "ayudar al equipo".

Acerca de su mala fortuna con las dolencias, ha observado cómo en las dos últimas temporadas estas no le han ayudado y ha subrayado: "Sin lesiones soy otro jugador".

Y en cuanto a la circunstancia de que el centro del campo zaragocista haya recuperado a varios efectivos, ha observado que "en todos los puestos hay competencia".

Además, ha aseverado que "da igual" que juegue él u otro efectivo, pues todos van a dar "el 100 % porque lo más importante ahora mismo no son los jugadores, es el Real Zaragoza".

"Soy muy consciente y el grupo también de que no hemos dado esa imagen que el Real Zaragoza merece, pero eso ya es pasado, nos tenemos que enfocar ahora mismo en el presente , en estos once partidos y sobre todo en el Racing", ha resumido.

Sobre el próximo rival, ha señalado que el conjunto cántabro tiene "un buen equipo", especialmente en el aspecto ofensivo, y ha abogado por que el Zaragoza se centre en hacer "un buen partido" y en estar "todos juntos". EFE

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