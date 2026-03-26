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Hugo Duro: Creo que puedo superar la barrera de los 13 goles

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Paterna (Valencia), 26 mar (EFE).- Hugo Duro, delantero del Valencia y máximo goleador del equipo con nueve goles, se mostró contento con su momento de forma, pero afirmó que quiere superar la barrera de los trece tantos, su récord anotador que alcanzó en la campaña 2023-24.

“Ha habido tramos que he jugado yo, Lucas o Sadiq. Intento aprovechar al máximo los minutos que tengo, hacer los máximos goles. Estoy contento, pero quiero más. Tengo la barrera de los 13 goles. Sé que quedan 9 partidos. Si el equipo está bien y yo estoy bien, creo que puedo superarlo y debe ser mi objetivo personal”, aseguró.

En una entrevista con el club valencianista, el jugador madrileño reconoció que se le ponen “los pelos de punta” al leer el dato de que es el delantero español con más goles (33) en Primera División en las tres últimas temporadas.

“Me sorprende, no creía que pudiera llevar más goles que ellos (Oyarzabal y Ayoze, ambos con 30, y Ferran Torres con 29). El dato me llena de alegría, es la recompensa al trabajo también de mis compañeros y de todo el mundo. Soy un jugador muy trabajador pero que necesita también de todo el mundo, de los compañeros”, dijo.

“No soy un jugador que yo solo pueda llegar a esas cifras. Tiene un valor muy importante. Con la ayuda de los compañeros ojalá vaya tirando para arriba y sigan saliendo números así”, agregó.

En cuanto a sus goles más importantes, Duro contó que el partido más especial fue el derbi ante el Levante en Mestalla, en el que su chilena sirvió para que los valencianistas se llevaran los tres puntos en la primera vuelta.

“Llevaba varios partidos sin jugar, fue muy bonito y más en un derbi. Me quedo con los goles en los que no estoy jugando y salgo al campo. Al final, es lo que me hace reivindicarme. El día del Deportivo Alavés el penalti, en ese minuto (99), no me había pasado nunca. Cogí la responsabilidad y fue muy especial”, expresó.

En el plano colectivo, el atacante valencianista apuntó que deben dar “un último empujón”. “Lo importante es ayudar al equipo. Pasamos una semana muy mala con la derrota en Oviedo. Es un punto de madurez, de responsabilidad”, apostilló.

“Tenemos que dar un último empujón. Quedan dos meses, podemos conseguir cosas bonitas. El próximo partido es el del Celta, que va a ser complicado. El partido de Sevilla debe ser un espejo donde mirarnos, hay que seguir a ese nivel para tirar hacia arriba”, destacó.

Además, valoró su buena relación con el equipo. “El grupo es muy bueno, me llevo bien con todos, me voy de vacaciones con compañeros del equipo. Soy un valenciano más entre mi mujer y los compañeros. Estoy muy contento aquí y cada vez que salgo al campo se me nota”, indicó.

Por último, Duro habló de su conexión con Mestalla: “Cada aplauso que me dan, cada vez que me llaman, se me hincha el pecho de alegría. Puede parecer algo normal, pero no me acostumbro a que Mestalla me tenga este cariño. Nunca pensé que iba a estar tanto tiempo en un club tan grande”.

“Fue un sueño venir cedido un año, imagínate estar aquí cinco años. He sido, soy y seguramente seré el más feliz de estar aquí. Disfruto como nadie de este club, de la ciudad, del fútbol, de Mestalla… Y ver la felicidad en mí y en mi familia no tiene precio”, finalizó. EFE

plm/cta/ism

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