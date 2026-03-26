Espana agencias

Ecologistas piden un consenso urgente y el fin de combustibles fósiles en el Día del Clima

Guardar

Madrid, 26 mar (EFE).- En el Día Mundial del Clima, más de 25 organizaciones -CCOO, UGT, Greenpeace, Amigos de la Tierra o la ONCE, entre otras- han solicitado al Gobierno la aprobación del Plan Social para el Clima exigido por la UE, que movilizará unos 9.000 millones de euros, y el fin de los combustibles fósiles.

Esta inversión contribuiría a paliar los efectos del cambio climático mediante la renovación de viviendas, la adopción de tecnologías eficientes y renovables y la promoción del transporte y la movilidad sostenible.

Asimismo, en el contexto bélico actual reclaman a través de un comunicado conjunto un "consenso político urgente" en materia climática.

"Si un Plan Social para el Clima, con un conjunto de medidas correctamente alineadas con lo dispuesto en el reglamento europeo, hubiera estado ya en marcha en España, habríamos estado mucho mejor preparados para evitar que el aumento del precio de los combustibles provocado por la guerra en Irán hiciera daño a los usuarios más vulnerables", manifiestan.

Disponer de dicho plan, aseguran, es una "obligación", ya que el 75 % del capital proviene de fondos europeos, y ayudaría además a "reducir la dependencia de los combustibles fósiles" de muchas empresas y personas vulnerables, algo que desde Greenpeace califican como "el mejor escudo frente a las guerras y el cambio climático".

"Frente al escenario geopolítico inestable, sucio y peligroso de los combustibles fósiles, que nos está arrastrando a una crisis climática cada vez más grave, la mejor defensa consiste en aprovechar las energías renovables que tenemos, usar la energía de manera eficiente y acabar con actividades inútiles o perjudiciales que derrochan energía", ha remarcado el coordinador de la campaña contra el cambio climático de Greenpeace, Pedro Zorrilla.

La organización ecologista pone su punto de mira en la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles (24-29 de abril), un "encuentro de alto nivel" organizado por Colombia y Países Bajos que tendrá lugar en el país sudamericano con el objetivo de marcar una hoja de ruta clara hacia la descarbonización.

Con motivo de este encuentro, Greenpeace ha instado a España a tener un papel proactivo "por el bien de nuestra ciudadanía y del planeta".

"El Gobierno de España debe impulsar activamente un plan global para el abandono de los combustibles fósiles por el bien de nuestra ciudadanía y del planeta. La Conferencia de Colombia y posteriormente la COP31 de Turquía serán citas claves para fijar medidas concretas que nos liberen del gas y del petróleo", ha destacado Zorrilla.

Según la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA, por sus siglas en inglés), los eventos climáticos extremos han generado más de 882.000 millones de euros en pérdidas económicas en la UE desde 1982, una cifra que ha ido aumentando, situándose actualmente en los 40.000 millones anuales.EFE

Últimas Noticias

Siete comunidades bajo aviso por viento, oleaje y/o nieve, con tres en nivel naranja

Infobae

Cantabria no registra ningún incendio forestal activo

Infobae

Los Celtics ganan a OKC y presentan candidatura al anillo; los Spurs aprietan el Oeste

Infobae

El Congreso previsiblemente convalidará este jueves el plan anticrisis de 5.000 millones

Infobae

Ley de multirreincidencia vuelve al Congreso con el veto a enmienda del PP sobre migración

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno paga el alojamiento y la comida para formar a controladores aéreos de Angola, Cabo Verde y Macedonia mientras España ha perdido 116 de estos profesionales

El Gobierno paga el alojamiento y la comida para formar a controladores aéreos de Angola, Cabo Verde y Macedonia mientras España ha perdido 116 de estos profesionales

Adif vuelve a estar en el foco del caso Adamuz por la sustitución de las vías: las preguntas de la jueza y en qué afectan a la investigación del accidente

Audrey Pascual desvela en ‘La Revuelta’ cuánto dinero equivale a dos oros, una plata y un bronce en los Juegos Paralímpicos de Invierno

Un hombre tendrá que pagarle 60 euros al mes a su exmujer por cada perro en común: la Justicia avala una pensión por el mantenimiento de los animales tras su divorcio

La historia de Noelia Castillo, desde su infancia hasta la eutanasia, reconstruida a través de sus palabras: “Era una época muy feliz de mi vida”

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “El verdadero culpable de que no suba tu nómina no es, a priori, tu jefe”

Juanma Lorente, abogado: “El verdadero culpable de que no suba tu nómina no es, a priori, tu jefe”

Víctor Arpa, abogado: “La artrosis puede dar incapacidad permanente, pero no depende del diagnóstico”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El salario medio en España alcanza los 27.336 euros en 2025, pero los trabajadores pierden poder adquisitivo frente a la inflación

La falta de mano de obra cualificada en la construcción coloca a fontaneros, electricistas y albañiles por encima de la media de salarios en España

DEPORTES

¿Mbappé, Bellingham o Brahim? La encrucijada de Arbeloa con una plantilla adaptada a las bajas

¿Mbappé, Bellingham o Brahim? La encrucijada de Arbeloa con una plantilla adaptada a las bajas

Audrey Pascual desvela en ‘La Revuelta’ cuánto dinero equivale a dos oros, una plata y un bronce en los Juegos Paralímpicos de Invierno

María Martín-Granizo, sin pierna derecha y la más joven de la delegación española, en ‘La Revuelta’: “Quien tenga miedo a morir que no nazca”

Mbappé zanja la polémica sobre su lesión y los médicos del Real Madrid: “La información de que me revisaron la rodilla equivocada es falsa”

Un partido de sanción para Fede Valverde por su expulsión en el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid