Ecologistas piden un consenso urgente y el fin de combustibles fósiles en el Día del Clima

Madrid, 26 mar (EFE).- En el Día Mundial del Clima, más de 25 organizaciones -CCOO, UGT, Greenpeace, Amigos de la Tierra o la ONCE, entre otras- han solicitado al Gobierno la aprobación del Plan Social para el Clima exigido por la UE, que movilizará unos 9.000 millones de euros, y el fin de los combustibles fósiles.

Esta inversión contribuiría a paliar los efectos del cambio climático mediante la renovación de viviendas, la adopción de tecnologías eficientes y renovables y la promoción del transporte y la movilidad sostenible.

Asimismo, en el contexto bélico actual reclaman a través de un comunicado conjunto un "consenso político urgente" en materia climática.

"Si un Plan Social para el Clima, con un conjunto de medidas correctamente alineadas con lo dispuesto en el reglamento europeo, hubiera estado ya en marcha en España, habríamos estado mucho mejor preparados para evitar que el aumento del precio de los combustibles provocado por la guerra en Irán hiciera daño a los usuarios más vulnerables", manifiestan.

Disponer de dicho plan, aseguran, es una "obligación", ya que el 75 % del capital proviene de fondos europeos, y ayudaría además a "reducir la dependencia de los combustibles fósiles" de muchas empresas y personas vulnerables, algo que desde Greenpeace califican como "el mejor escudo frente a las guerras y el cambio climático".

"Frente al escenario geopolítico inestable, sucio y peligroso de los combustibles fósiles, que nos está arrastrando a una crisis climática cada vez más grave, la mejor defensa consiste en aprovechar las energías renovables que tenemos, usar la energía de manera eficiente y acabar con actividades inútiles o perjudiciales que derrochan energía", ha remarcado el coordinador de la campaña contra el cambio climático de Greenpeace, Pedro Zorrilla.

La organización ecologista pone su punto de mira en la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles (24-29 de abril), un "encuentro de alto nivel" organizado por Colombia y Países Bajos que tendrá lugar en el país sudamericano con el objetivo de marcar una hoja de ruta clara hacia la descarbonización.

Con motivo de este encuentro, Greenpeace ha instado a España a tener un papel proactivo "por el bien de nuestra ciudadanía y del planeta".

"El Gobierno de España debe impulsar activamente un plan global para el abandono de los combustibles fósiles por el bien de nuestra ciudadanía y del planeta. La Conferencia de Colombia y posteriormente la COP31 de Turquía serán citas claves para fijar medidas concretas que nos liberen del gas y del petróleo", ha destacado Zorrilla.

Según la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA, por sus siglas en inglés), los eventos climáticos extremos han generado más de 882.000 millones de euros en pérdidas económicas en la UE desde 1982, una cifra que ha ido aumentando, situándose actualmente en los 40.000 millones anuales.EFE