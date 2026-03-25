Un fallecido y un herido en una deflagración a 36 millas de la costa de Chipiona (Cádiz)

Cádiz, 25 mar (EFE).- Un hombre ha muerto y otro ha resultado herido en una deflagración ocurrida este miércoles en una lancha supuestamente dedicada al suministro de gasolina para las narcolanchas y que estaba a 36 millas de la costa de Chipiona (Cádiz), han informado fuentes próximas a la investigación.

Salvamento Marítimo se ha activado cerca de las 9.30 de la mañana cuando un buque carguero ha alertado de que había visto a dos personas en el agua.

Salvamento Marítimo acudió al lugar y rescató a uno de ellos ya fallecido y al otro herido por inhalación de gases de la deflagración de combustible.

Según publica Europa Sur, la deflagración se produjo durante la maniobra de abastecimiento de combustible desde una lancha "petaquera" a una narcolancha.

El herido ha sido trasladado a un hospital.

Tanto el fallecido como el herido tenían antecedentes por delitos relacionados con el narcotráfico, según las fuentes. EFE

so/adw/ilm