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Las lluvias descargan durante la madrugada más de 20 litros/m2 en La Palma y Tenerife

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Las Palmas de Gran Canaria, 25 mar (EFE).- Las lluvias provocadas por la borrasca Therese en su séptimo día sobre Canarias han descargado esta madrugada más de 20 litros de agua por metro cuadrado en varios puntos de La Palma y Tenerife, conforme a la información que publica la Agencia Estatal de Meteorología.

Hasta las 7.00 de la mañana, los dos registros más altos corresponden a los dos observatorios astronómicos de Canarias, en las cumbres de La Palma y Tenerife: 117,6 litros en el Roque de los Muchachos y 84,2 en Izaña.

Al margen de esas localizaciones de gran altitud, han caído desde la medianoche 48 litros en El Paso (La Palma), 34,8 en La Victoria de Acentejo (Tenerife), 26,8 en Puntagorda (La Palma), 23 en Puerto de la Cruz (Tenerife) y 21,6 en Fuencaliente (La Palma).

También se han llegado a los 21,4 litros por metro cuadrado en Agulo (La Gomera) y a los 20,4 en San Andrés y Sauces (La Palma).

En cuanto a la jornada del martes, el récord corresponde al observatorio del Roque de los Muchachos, donde llovió en 24 horas el equivalente a 242,8 litros de agua por metro cuadrado.

Además, hubo registros por encima de 100 litros en tres islas: 118,6 en El Paso (La Palma), 108,2 en Valleseco (Gran Canaria), 104,8 en Teror (Gran Canaria) y 102,0 en Tacoronte (Tenerife).

En Arucas (Gran Canaria) se recogieron 77,6 litros, en San Mateo (Gran Canaria), 75,8; en el Llano de los Loros (Tenerife), 74; en Cuevas del Pinar (Gran Canaria), 71,2; y en Candelaria (Tenerife), 71. EFE

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