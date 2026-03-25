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Desactivada la alerta tras el incendio en una empresa de baterías de litio en Granollers

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Barcelona, 25 mar (EFE).- Protección Civil ha dado por finalizada la alerta del Plan Especial de Emergencia Exterior del Sector Químico de Cataluña (Plaseqcat) activada la madrugada de este miércoles por el incendio en unos contenedores de baterías de litio en una empresa del polígono Coll de la Manya de Granollers (Barcelona).

Según informa Protección Civil en redes sociales, a media tarde se ha dado por controlado el incendio que ha afectado a varios contenedores exteriores, aunque el cuerpo de Bombers de la Generalitat mantiene en la zona una dotación para poder monitorizarlos.

Por su parte, la Agencia Catalana del Agua (ACA) ha informado de que no ha habido afectaciones en el alcantarillado.

Los servicios de seguridad del polígono han llamado al teléfono de emergencias 112 a las 05:03 horas informado de que se había producido un incendio en la empresa A3 Aprovechamiento Asesoramiento Ambiental SL.

Tras realizar comprobaciones, se ha descubierto que quemaban baterías de litio almacenadas en dos contenedores en el exterior de la instalación. Se calcula que ha habido 30 toneladas de material afectado.

La Policía Local de Granollers ha cerrado los accesos al polígono por precaución, y hasta el lugar de los hechos se han desplazado dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, Sistema de Emergencias Médicas y Mossos d'Esquadra.

Los Bomberos de la Generalitat han enviado hasta el lugar del siniestro siete dotaciones, entre ellas la unidad Grupo de Intervención en Riesgos Tecnológicos (GRIT) para evaluar y determinar las maniobras adecuadas en la extinción de este incendio.

Durante todo el día, los bomberos han monitorizado los contenedores afectados y han evitado la propagación del fuego a otros elementos, hasta que a media tarde han controlado el incendio. EFE

(vídeo)

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