Adam Silver dice que la NBA ojea la temporada 2028-29 para posible debut de nuevos equipos

Chicago (EE.UU.), 25 mar (EFE).- Adam Silver, comisionado de la NBA, aseguró este miércoles que si la liga decide proceder con la expansión en Las Vegas y Seattle, la temporada 2028-2029 podría ser la adecuada para el estreno de las dos nuevas franquicias.

"Con esta expansión, a lo más rápido, tendríamos equipos en la temporada 2028-2029. Dado el crecimiento de este deporte, si seguimos, no habrá problemas de calidad de competición", dijo Adam Silver en una rueda de prensa organizada después de que la NBA anunciara la aprobación de una "exploración formal" de la ampliación del número de franquicias.

"La votación refleja el interés de la junta en explorar una potencial expansión en Las Vegas y Seattle, dos mercados con una gran historia de apoyo al baloncesto de la NBA", informó la liga en un comunicado.

Como parte del proceso, la NBA ha contratado al banco de inversión PJT Partners como un "consejero estratégico" para evaluar mercados, infraestructuras e implicaciones económicas de la expansión.

En la rueda de prensa, Silver destacó que en esta fase, la NBA estudia todas las opciones y que no existe seguridad de que este plan siga adelante.

"Nuestro objetivo era resolver este tema en 2026, de una forma u otra, tenemos que saber para fin de año qué vamos a hacer. Ese es nuestro objetivo este año", afirmó Silver.

Sobre el posible valor de las nuevas franquicias, Silver subrayó que la cifra "la dirá el mercado", pero no duda de que habrá "enorme interés de compradores". EFE