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Scariolo: "La identidad del equipo desde hace meses es muy positiva"

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Madrid, 24 mar (EFE).- Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid, indicó tras la victoria de su equipo por 92-83 ante el Hapoel Tel Aviv, que la "identidad" del grupo desde hace meses es "muy positiva" y se mostró contento ante otra victoria en el Movistar Arena, esta vez a puerta cerrada.

"Excelente partido en las dos canchas. Un nivel defensivo alto y un buen criterio ofensivo. Igual no hemos tenido acierto en los tiros abiertos, que podían haber ampliado antes la ventaja, pero ante un equipo con tanto talento, creo que la defensa es lo que queremos destacar. La identidad del equipo desde hace meses es muy positiva. No sólo se mide en victorias y derrotas, se mide también con la actitud en pista y estamos dando pasos en la dirección adecuada", analizó en la rueda de prensa tras el partido.

"Aún nos queda camino pero la primera curva la tenemos el jueves contra otro equipo lleno de talento, aunque esté más abajo en la clasificación. Serán una amenaza", avisó para el próximo partido esta semana ante el Anadolu Efes.

El Madrid, que dormirá tercero en la clasificación de la Euroliga, tuvo que hacer un esfuerzo para sacar adelante un partido sin público pese a jugar de local, lo que enrareció el ambiente, aunque mostró a un equipo con "química" y "cohesionado".

"No hemos tenido tiempo casi para preparar el partido pero el equipo tiene muy interiorizados los criterios en ataque y defensa, eso ayuda a preparar los partidos aunque tengamos menos tiempo. Hemos vivido un ambiente raro, el alma lo hemos tenido que poner nosotros desde el banquillo. A los jugadores se les ve muy buena química, cohesionado y con ganas de estar arriba", afirmó.

Asimismo, agradeció el trabajo de sus jugadores en la faceta defensiva, que poco a poco está calando en la identidad del grupo.

"El equipo ha mejorado defensivamente porque trabaja correctamente. Tiene una buena dinámica interna y va mejorando con el transcurso del año. En noviembre sólo tuvimos dos derrotas y fuimos progresando en una buena dirección. Aunque seamos un equipo ofensivo hay un trabajo para generar esa mentalidad defensiva. Felicito a los jugadores, especialmente a los que no tienen esa vocación defensiva", finalizó. EFE

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