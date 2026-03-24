Aviso rojo por lluvias muy fuertes esta noche en el entorno de Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife, 24 mar (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso de nivel rojo (peligro extraordinario) por lluvias muy fuertes esta noche en el entorno metropolitano de Santa Cruz de Tenerife.

En concreto, el aviso estará vigente, en principio, hasta las 22.00 horas de Canarias), porque se espera que las lluvias descarguen allí más de 60 litros de agua por metro cuadrado en una hora.

Las precipitaciones pueden ser particularmente intensas en el entorno de la localidad de Tacoronte, precisa la Aemet.

Este martes, las fuertes lluvias obligaron a poner en situación de emergencia a la isla de Gran Canaria, donde han caído en algunos puntos más de 140 litros de agua por metro cuadrado.

Las previsiones indicaban que el riesgo generado por la borrasca Therese se iba a desplazar por la tarde a Tenerife y, después, a La Palma, isla donde está ya activo un aviso naranja para la jornada del jueves.

Mañana no habrá actividad escolar presencial en Gran Canaria, ni tampoco en La Palma y Tenerife, por decisión del Gobierno de Canarias. EFE