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Meteored prevé que la Semana Santa comenzará fría en muchas zonas, con lluvias irregulares

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Madrid, 23 mar (EFE).- La Semana Santa comenzará fría en muchas zonas, con temperaturas entre 1 y 3 grados por debajo de la media para principios de abril, por la influencia de una masa de aire frío que dejará tiempo invernal y además serán días inestables, con lluvias irregulares, según las predicciones avanzadas este lunes por Meteored.

"Parece que entre el jueves y el Domingo de Ramos, y seguramente hasta el lunes, el país estará bajo la influencia" de una masa de aire frío en muchas zonas, ha indicado Samuel Biener, del portal Meteored durante una rueda de prensa virtual para informar de las predicciones del tiempo en Semana Santa.

"Será una situación más bien invernal, más típica de invierno", ha añadido el experto.

Se salvará el oeste peninsular, por la posición de un anticiclón, con vientos por allí que llegarán más templados, sin apreciarse anomalías significativas a nivel de temperaturas, o incluso podrán ser positivas.

Biener ha explicado que el modelo de referencia de Meteored continúa afinando su pronóstico para principios de abril, que apunta a un escenario marcado por una atmósfera muy dinámica y sin un patrón estable dominante.

En la rueda de prensa han participado asimismo los expertos de Meteored José Miguel Viñas, Francisco Martín y Andrea Danta.

Será una Semana Santa caracterizada por la variabilidad y episodios de inestabilidad, así como una elevada incertidumbre en las precipitaciones, como por otra parte es "normal en primavera", ha dicho Biener.

Los expertos de Meteored han abordado factores atmosféricos recientes como el debilitamiento del vórtice polar, los calentamientos súbitos estratosféricos, las danas y la influencia de un invierno muy húmedo.

Este año parece que la situación de inestabilidad en la primavera no va a llegar por el oeste; "tendremos que estar muy pendientes de lo que llega por el continente europeo y por el Mediterráneo", ha explicado Biener.

Sobre la predicción de lluvias ha dicho que estas no están claras, aunque parece que el domingo de Ramos se concentrarían en la cordillera cantábrica, Pirineos y el norte del sistema Ibérico.

Para más adelante, para los días festivos de la Semana Santa no se pueden hacer todavía previsiones concretas. En cualquier caso, "a diferencia de otros años, no parece que vaya a ser una Semana Santa extremadamente lluviosa", ha dicho.

"Seguramente vamos a tener un poquito de todo e incluso en algunas zonas de la península es posible que no llueva".

Ha recordado que en este comienzo de 2026, "hemos tenido una atmósfera muy dinámica en España y todo parece indicar que vaya a continuar a corto y medio plazo, coincidiendo con la Semana Santa".

De momento, las señales que muestra el modelo europeo apuntan a que "vamos a tener un anticiclón bastante robusto", al noroeste de la península y eso es lo que va a condicionar el tiempo en la Semana Santa; "la señal es muy clara", ha dicho.

Sobre todo el norte y el oeste de la España peninsular van a quedar bajo la influencia de este anticiclón.

En cambio, los modelos muestran la posibilidad de que se descuelguen bolsas de frío, incluyendo la posibilidad de alguna dana en el Mediterráneo.

De cumplirse este escenario que barajan algunos mapas, la Semana Santa dejaría algunos días de mayor inestabilidad en la zona de Baleares, vertiente mediterránea y también en la cantábrica. EFE

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