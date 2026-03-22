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Los arquitectos piden despolitizar la vivienda y lograr un consenso a largo plazo

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Madrid, 22 mar (EFE).- La presidenta del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), Marta Vall-llossera, asegura que debe evitarse la politización de la vivienda y que es imprescindible alcanzar un consenso que sobrepase los periodos electorales.

En una entrevista con la Agencia EFE, entiende que la clase política tiene mucha responsabilidad al respecto y que todos deben resolver el actual problema de la vivienda que arrastra España.

"No podemos mirar para otro lado", insiste la presidenta del CSCAE, que cree que la urgencia del momento exige adoptar medidas a corto, medio y largo plazo.

En este sentido, subraya que es imprescindible garantizar el acceso a una vivienda, siendo éste un derecho constitucional, y lamenta que desde hace muchos años no haya habido políticas estables, lo que ha acabado provocando que la vivienda se haya convertido en una de las principales preocupaciones de la sociedad.

"Hay que actuar para reconducir esta situación", insiste la arquitecta, que reconoce que el problema actual de vivienda es un tema muy complejo que no tiene una solución inmediata.

Dada la situación, urge a tomar acciones "desde ya" respetando siempre la seguridad jurídica. Y es que, el actual déficit de vivienda, incapaz de dar respuesta a una demanda creciente, está presionando al alza los precios y agravando los problemas de acceso, especialmente entre los jóvenes y aquellos con menos recursos.

En esta coyuntura, Vall-llossera pone de manifiesto que es fundamental garantizar una estabilidad en el tiempo de las políticas de vivienda y promover una coordinación entre las distintas administraciones, teniendo en cuenta que las competencias en esta materia están transferidas a las comunidades autónomas.

A la hora de abordar estas soluciones, defiende medidas técnicas que den respuestas a la problemática actual y que se escuche a los expertos.

"Espero que no estemos llegando ya tarde en la búsqueda de soluciones", sostiene la presidenta del CSCAE, que insiste en que hay que intentar que la vivienda no sea un escollo para las generaciones futuras.

"La problemática está identificada y hay que actuar cuanto antes", recalca. EFE

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