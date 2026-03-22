La comisión del apagón avanza en el Senado con Aagesen mientras se conocen nuevos informes

Madrid, 22 mar (EFE).- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, comparecerá este lunes en la comisión del Senado sobre el apagón peninsular, que se retomará habiendo conocido ya dos esperados documentos sobre lo ocurrido el 28 de abril de 2025.

Estos son el informe de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el análisis definitivo de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-e), textos que previsiblemente contarán con un papel protagonista en esta sesión.

La de Aagesen sucederá a la comparecencia de la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, que el pasado martes señaló que los mecanismos regulatorios y técnicos existentes el día del 'cero eléctrico' eran "suficientes para gestionar el sistema adecuadamente".

Fernández avanzaba una de las conclusiones del informe de recomendaciones publicado dos días más tarde. En él, la CNMC reclamaba medidas para mitigar los cambios "bruscos" de tensión y reforzar la coordinación entre los gestores de red y la visibilidad de sus redes.

El viernes, Entso-e hacía público el examen de su panel de expertos, que determinaron que el incidente fue un fenómeno inédito causado por múltiples factores, pero técnicamente corregible con medidas de control de voltaje.

El documento, que no culpaba a las renovables del episodio, pero sí identificaba limitaciones que obligan a revisar su integración en el sistema, establecía 22 recomendaciones sobre control de tensión, potencia reactiva, oscilaciones, protecciones, pequeñas instalaciones, planes de defensa y marco regulatorio.

El ministerio avanzó entonces que lo estudiaría "con detenimiento", y adoptaría "todas aquellas propuestas que contribuyan a incrementar la fortaleza del sistema eléctrico".

Estos trabajos se han unido a los elaborados por el comité de expertos del Gobierno; el operador del sistema, Red Eléctrica, y las eléctricas.

De acuerdo con el comité liderado por Transición Ecológica, el apagón se produjo por un problema de sobretensión con "origen multifactorial".

A tenor de su documento, faltaron capacidades de control de tensión "bien porque no estaban programadas con suficiencia (tarea de Red Eléctrica), bien porque las que estaban preparadas no proporcionaban adecuadamente lo que reserva la norma (competencia de las empresas) o una combinación de ambas".

Desde el operador del sistema respaldan su programación e inciden en que el 'cero eléctrico' se podría haber evitado si las centrales con obligación de aportar capacidad de control de tensión no la hubieran incumplido.

Mientras que las eléctricas sostienen que el episodio se produjo por un error de planificación sobre elementos necesarios para controlar la tensión ese día.

Aagesen comparecerá para informar sobre su visión de los riesgos de nuevos apagones, considerando las vulnerabilidades multifactoriales del incidente y las "alertas" de Entso-e para 2026, conforme aparece en el Senado.

No será la primera vez que intervenga un alto representante del ministerio. El pasado 23 de octubre, el director de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández, dijo que no había "ni evidencia ni elemento" que hicieran pensar en un nuevo 'cero eléctrico'.

Mientras que el 4 de diciembre, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, negó que el incidente se hubiera producido por una "ausencia de marco normativo", pues el sistema español contaba ese día "con herramientas regulatorias, técnicas y tecnológicas" para evitar que ocurriera.

Los tres figuran en el listado de nombres que los grupos parlamentarios han pedido que comparezcan en la comisión de investigación del Congreso, donde también aparecen el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (solicitado por Vox) y la cúpula de las grandes energéticas. EFE