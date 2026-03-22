Johnny Cardoso y Llorente, bajas la próxima jornada contra el Barcelona por sanción

(Actualiza con la quinta amarilla de Llorente)

Madrid, 22 mar (EFE).- Johnny Cardoso y Marcos Llorente, centrocampistas del Atlético de Madrid, se perderán el partido de la próxima jornada de LaLiga EA Sports contra el Barcelona por sanción, al ver la quinta amarilla del curso cada uno en el encuentro de este domingo contra el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

El medio centro estadounidense fue amonestado por una falta sobre Vinicius en el minuto 27 del duelo, mientras que el internacional español recibió tarjeta en el 68. EFE