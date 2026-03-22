Espana agencias

Johnny Cardoso y Llorente, bajas la próxima jornada contra el Barcelona por sanción

Guardar

(Actualiza con la quinta amarilla de Llorente)

Madrid, 22 mar (EFE).- Johnny Cardoso y Marcos Llorente, centrocampistas del Atlético de Madrid, se perderán el partido de la próxima jornada de LaLiga EA Sports contra el Barcelona por sanción, al ver la quinta amarilla del curso cada uno en el encuentro de este domingo contra el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

El medio centro estadounidense fue amonestado por una falta sobre Vinicius en el minuto 27 del duelo, mientras que el internacional español recibió tarjeta en el 68. EFE

Últimas Noticias

Arbeloa no entiende la expulsión de Valverde pero agradece la explicación de Munuera

Infobae

Huijsen, sobre la expulsión de Valverde: “No me lo creía; es amarilla”

Infobae

Koke: “Duele igual, un derbi es un derbi y siempre quieres ganar”

Infobae

Fran García: “¿La clave?, el equipo está unido”

Infobae

Johnny Cardoso: “Hubo un penalti a Llorente que no fue marcado”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un jurado popular declara culpables

Un jurado popular declara culpables de asesinato a Yolanda Moreno y Gustavo Pretel por arrojar a una bebé a un contenedor

Rescatados los cuatro jóvenes que habían quedado atrapados entre escombros tras el colapso de un hospital abandonado en Barcelona

La acusada de arrojar a su bebé a un contenedor en Mallorca no se presenta a la lectura del veredicto en la Audiencia y la Policía trata de localizarla

La Audiencia Nacional avala extraditar a un venezolano acusado de narcotráfico pese a que denuncia ser víctima de persecución política en su país

Pedro Sánchez exige la apertura del estrecho de Ormuz tras la escalada de tensión entre EEUU e Irán: “El mundo no debería pagar las consecuencias de esta guerra”

ECONOMÍA

Este es el truco que

Este es el truco que puedes usar para demostrar todos los incumplimientos de la empresa, según una abogada

El empleo crecerá más de un 12% en Semana Santa, impulsado por la hostelería y el transporte: Andalucía lidera una campaña marcada por la temporalidad

Cómo hacer la declaración de la Renta 2026 si te has divorciado

Llenar el depósito cuesta hasta 20 euros más: la subida de los carburantes encarece en 225 euros al año el gasto medio de los hogares españoles

Cómo solicitar las ayudas para empresas afectadas por las borrascas en Andalucía de hasta 150.000 euros

DEPORTES

Las palabras del Cholo Simeone

Las palabras del Cholo Simeone tras el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid: “No hemos perdido por el árbitro”

Así fue la expulsión de Valverde en el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, tras un nuevo encontronazo con Baena

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El Real Madrid se levanta y consigue una apretada victoria ante el Atlético de Madrid para mantenerse vivo en LaLiga

Un ingeniero habla sobre el problema con la acústica del Santiago Bernabéu: “Es extremadamente complicado de resolver”