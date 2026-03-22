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Johnny Cardoso, baja la próxima jornada contra el Barcelona por sanción

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Madrid, 22 mar (EFE).- Johnny Cardoso, centrocampista del Atlético de Madrid, se perderá el partido de la próxima jornada de LaLiga EA Sports contra el Barcelona por sanción, al ver la quinta amarilla del curso en el encuentro de este domingo contra el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

El medio centro fue amonestado por una falta sobre Vinicius en el minuto 27 del duelo. EFE

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