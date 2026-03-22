Johnny Cardoso, baja la próxima jornada contra el Barcelona por sanción

Madrid, 22 mar (EFE).- Johnny Cardoso, centrocampista del Atlético de Madrid, se perderá el partido de la próxima jornada de LaLiga EA Sports contra el Barcelona por sanción, al ver la quinta amarilla del curso en el encuentro de este domingo contra el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.
El medio centro fue amonestado por una falta sobre Vinicius en el minuto 27 del duelo. EFE
Últimas Noticias
Un acertante del Gordo de la Primitiva gana 4,5 millones en Maçanet de la Selva (Girona)
España queda segunda en Montevideo y casi garantiza su presencia en la fase final
Jorge Martín, "muy feliz" por el segundo puesto del podio
Alcaraz, eliminado en tercera ronda del Miami Open
Pascual: "Nos venimos abajo muy fácilmente; debemos pasar página"
MÁS NOTICIAS