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El Ejército de Tierra se adiestra en el Pirineo oscense para la misión en la Antártida

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Zaragoza, 22 mar (EFE).- Efectivos del Ejército de Tierra comenzarán este lunes en el Pirineo oscense su adiestramiento para preparar su participación en la próxima Campaña Antártica Española, una actividad que se desarrolla hasta el 27 de marzo en las inmediaciones del refugio militar de Candanchú, en el término municipal de Aísa (Huesca).

Once de los trece integrantes de la dotación de la XL Campaña Antártica se han concentrado por primera vez para iniciar una fase de preparación conjunta, tras haber completado el proceso de selección, los reconocimientos médicos y la entrega de vestuario específico.

El objetivo de este primer encuentro, según ha informado en una nota de prensa el Ministerio de Defensa, es proporcionar a los militares conocimientos teóricos y prácticos.

En este sentido, el fin es que esta formación les permita desenvolverse con seguridad en terreno montañoso y en condiciones de frío, nieve y hielo, además de reforzar la cohesión del grupo de cara a la misión en el continente helado.

Durante estos días, los participantes van a comprobar y practicar el uso del equipo individual de montaña, realizarán marchas con distinto nivel de carga y se formarán en técnicas de progresión en nieve y glaciar mediante el uso de raquetas y crampones, así como en gestión medioambiental, prevención sanitaria, primeros auxilios y evacuaciones.

El adiestramiento se va a llevar a cabo en un entorno de alta montaña que reproduce, en parte, las condiciones extremas a las que deberán enfrentarse en la Antártida.

Una vez allí, soportarán temperaturas de hasta 20 grados bajo cero, vientos de hasta 70 kilómetros por hora y un entorno geográfico singular, como la convivencia en las proximidades de un volcán activo.

El contingente tiene como destino la Base Antártica Española “Gabriel de Castilla”, situada en la isla Decepción, en el archipiélago de las Shetland del Sur, a unos cien kilómetros del continente antártico y a más de mil de la costa sudamericana más cercana.

La dotación está integrada por especialistas en ámbitos como comunicaciones por satélite, mantenimiento, navegación, alimentación, medio ambiente, movilidad en nieve y medicina, que desempeñarán labores de apoyo a la investigación científica en una de las misiones en el exterior más antiguas del Ejército de Tierra. EFE

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