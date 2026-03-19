Espana agencias

WWF cree que el principal problema en la polémica del lobo es que es un tema politizado

Guardar

Madrid, 19 mar (EFE).- La Justicia "terminará por darnos la razón en el tema del lobo, pero después de mucho tiempo y con un alto coste para su conservación", ha asegurado a EFE el biólogo y coordinador de Conservación en WWF, Luis Suárez, quien cree que "el principal problema es que se ha politizado".

Al cumplirse un año desde que fuera excluido del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, Suárez lamenta que "se está vendiendo un mito al mundo rural: que todos sus problemas son culpa de los lobos" cuando se trata de un animal que "hay que poner en valor", ya que su ausencia "supone un desequilibrio evidente" en los ecosistemas peninsulares.

"Hace años se apostó por convertirlo en una especie cinegética pero ese modelo ha tocado techo", ha insistido el biólogo, quien cree que la solución pasa por "apostar por el control de daños, no de poblaciones", un cambio complicado pero factible en el que "todos hemos de ir de la mano", agrega.

De momento, los tribunales europeos prohíben la caza si el estado de conservación nacional es desfavorable mientras que los españoles aplican diversos criterios según las comunidades autónomas, por lo que "el presente y el futuro de la especie está en manos de la Justicia y va con retraso", ha lamentado.

El lobo ibérico no es el único depredador con problemas: en Andalucía a finales del año pasado la Junta aprobó la Orden de Control de Predadores "y volvemos al criterio de que hay demasiados y tenemos que intervenir pero este concepto no tiene nada que ver con la naturaleza" que es capaz de autorregularse, señala.

La desaparición de depredadores en distintos puntos de España "ha generado problemas con la sobreabundancia de jabalíes, corzos, conejos...", lo que demuestra que "el problema es que todo el mundo opina sin escuchar a los profesionales, lo que como biólogo me parece increíble". EFE

Últimas Noticias

La Aemet espera que Therese intensifique lluvias, viento y oleaje durante el fin de semana

Infobae

Tráfico alerta de que 1 de cada 4 motoristas ha tenido un accidente en los últimos 10 años

Infobae

Mans regresa a sus orígenes con una pulida sastrería masculina

Infobae

LeBron James iguala el récord de Robert Parish y disputa su partido 1.611 en la NBA

Infobae

Linette da la campanada ante Swiatek en un día de pleno español en Miami

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sorteo del Día del Padre

Sorteo del Día del Padre de la ONCE: el número que ha repartido 17 millones de euros

Las nuevas cámaras con IA de la DGT son capaces de multarte por cosas que antes no se podían demostrar: dónde se ubican y cómo evitar las sanciones

Los problemas del portaaviones más grande del mundo: los tripulantes no tienen camas para dormir y hay 600 inodoros obstruidos

La propaganda yihadista llega a los más jóvenes en España: la mitad de los detenidos en 2025 tenían menos de 25 años y 13 eran menores de edad

Metro Madrid anuncia la novedad de la L6 con la automatización y le llueven las críticas: “Se pierden frecuencias y calidad y se vende como una mejora”

ECONOMÍA

Encierran en una vivienda okupada

Encierran en una vivienda okupada de Salamanca a una mujer con discapacidad durante cuatro meses para quedarse con su pensión

Tormenta energética en Europa: el encarecimiento del gas por el conflicto en Oriente Medio anticipa un aumento de la inflación y enfría su economía

La Organización Mundial del Comercio prevé un frenazo en el crecimiento de Europa de hasta un 1,2% si se prolonga el conflicto en Irán: “Las exportaciones podrían disminuir”

Los sindicatos llevan a Glovo a la Audiencia Nacional por “ejecutar un ERE encubierto”: 30 despidos en los últimos 90 días

Qué significa que la declaración de la renta sea negativa y qué pasos seguir

DEPORTES

Rafael Jódar y su histórica

Rafael Jódar y su histórica gesta al escalar 75 puestos en dos meses: cerrará el Masters 1000 de Miami en el top 100 del ranking

El cambio de normativa que prepara la Fórmula 1: podría beneficiar a Fernando Alonso y Aston Martin

La preparación de Ilia Topuria para el combate en la Casa Blanca: “Trabajo duro y dedicación”

Las palabras de Musso sobre el FC Barcelona, su rival en los cuartos de final de Champions: “Confianza. Ya los hemos eliminado”

Así quedan los cruces de cuartos de final de Champions de los equipos españoles: Real Madrid-Bayern Múnich y FC Barcelona - Atlético de Madrid