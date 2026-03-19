WWF cree que el principal problema en la polémica del lobo es que es un tema politizado

Madrid, 19 mar (EFE).- La Justicia "terminará por darnos la razón en el tema del lobo, pero después de mucho tiempo y con un alto coste para su conservación", ha asegurado a EFE el biólogo y coordinador de Conservación en WWF, Luis Suárez, quien cree que "el principal problema es que se ha politizado".

Al cumplirse un año desde que fuera excluido del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, Suárez lamenta que "se está vendiendo un mito al mundo rural: que todos sus problemas son culpa de los lobos" cuando se trata de un animal que "hay que poner en valor", ya que su ausencia "supone un desequilibrio evidente" en los ecosistemas peninsulares.

"Hace años se apostó por convertirlo en una especie cinegética pero ese modelo ha tocado techo", ha insistido el biólogo, quien cree que la solución pasa por "apostar por el control de daños, no de poblaciones", un cambio complicado pero factible en el que "todos hemos de ir de la mano", agrega.

De momento, los tribunales europeos prohíben la caza si el estado de conservación nacional es desfavorable mientras que los españoles aplican diversos criterios según las comunidades autónomas, por lo que "el presente y el futuro de la especie está en manos de la Justicia y va con retraso", ha lamentado.

El lobo ibérico no es el único depredador con problemas: en Andalucía a finales del año pasado la Junta aprobó la Orden de Control de Predadores "y volvemos al criterio de que hay demasiados y tenemos que intervenir pero este concepto no tiene nada que ver con la naturaleza" que es capaz de autorregularse, señala.

La desaparición de depredadores en distintos puntos de España "ha generado problemas con la sobreabundancia de jabalíes, corzos, conejos...", lo que demuestra que "el problema es que todo el mundo opina sin escuchar a los profesionales, lo que como biólogo me parece increíble". EFE