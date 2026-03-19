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Rodríguez gestiona con EE.UU. la visita a Venezuela de los campeones del Clásico Mundial

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Caracas, 18 mar (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles que está gestionando con el Gobierno de Estados Unidos y las Grandes Ligas la visita a su país del equipo venezolano que ganó el martes la VI edición del Clásico Mundial de Béisbol.

"Nuestros jugadores están tratando de venir porque ya tienen que incorporarse a sus equipos. Pero estamos haciendo gestiones frente al Gobierno de Estados Unidos y a la organización de las Grandes Ligas para que ellos puedan venir aunque sea un día", dijo Rodríguez durante un acto de celebración en Miraflores, la sede el Ejecutivo.

La selección de Venezuela derrotó en Miami por 3-2 a la de Estados Unidos.

A su juicio, el desenlace demostró que en el deporte se puede competir, gana el mejor, pero la vida sigue adelante.

"Eso es lo que queremos en las relaciones bilaterales con el Gobierno de Estados Unidos", expresó Rodríguez, quien ocupa el cargo luego de que las fuerzas estadounidenses capturaran al presidente Nicolás Maduro durante un ataque en Caracas el 3 de enero.

La presidenta encargada presentó el trofeo otorgado al campeón ante una multitud de personas que se congregó a las afueras de la sede del Ejecutivo, donde acudieron autoridades de su gabinete, como el ministro de Deporte, Franklin Cardillo.

Rodríguez consagró hoy como el 'día de júbilo nacional' no laborable a raíz que la conquista de Venezuela por primera vez del Clásico Mundial de Béisbol. EFE

(foto) (vídeo)

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