Confederación de Sindicatos Médicos pide a la ministra de Sanidad que "se plantee" dimitir

Palma, 19 mar (EFE).- El presidente de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Miguel Lázaro, ha pedido este jueves a la ministra de Sanidad, Mónica García, "que se plantee si es idónea para el cargo que ocupa", tras acusarla de estar "intoxicando" con la huelga, y ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que intervenga.

Así lo ha asegurado Lázaro, que también es presidente del Sindicato de Médicos de las Islas Baleares (Simebal), este jueves en Palma antes de la concentración de facultativos, en la que ha manifestado que pese a haber negociado con el Ministerio de Sanidad durante meses, se han producido "muy pocos avances en las conversaciones".

Médicos de toda España llevan a cabo una nueva semana de huelga para reclamar la aprobación de un estatuto específico para el colectivo, mejoras en las condiciones laborales, regulación de la jornada y medidas para reducir la sobrecarga asistencial.

"Voy a ser elegante: que se plantee ya si es idónea para el cargo que ocupa", ha expresado Lázaro, que también ha afirmado que el hecho de que García sea facultativa de profesión les "ha perjudicado, puesto que se había generado la expectativa de que ella, que "ha trabajado en un hospital", atendiera sus demandas.

El líder sindical ha asegurado que aunque la ministra dice que las demandas de los médicos están recogidas en el Estatuto Marco, "no es cierto, porque si lo fuera", no estarían manifestándose, a la vez que ha expresado su deseo de que las concentraciones en el conjunto del país lleguen hasta el presidente del Gobierno, de quien ha asegurado que "tiene que mover ficha".

"Quien rompió unilateralmente las negociaciones fue el Ministerio de Sanidad en diciembre del año pasado", ha recordado.

Las declaraciones se han producido antes de una manifestación secundada por centenares de médicos, que han recorrido el centro de Palma gritando consignas como "Ministra, dimite, los médicos no te admiten", "Mónica traidora, dónde estás ahora" y "Sánchez, césala", vestidos muchos de ellos con batas blancas y con una ambulancia con las luces encendidas que ha cerrado la marcha.

La concentración, que ha salido pasadas las 18:30 horas desde el Col·legi de Metges de les Illes Balears, ha recorrido el centro de la ciudad mallorquina hasta la Delegación del Gobierno, donde los facultativos han leído un manifiesto.

En la concentración también han participado asociaciones de pacientes y estudiantes de medicina de la Universitat de les Illes Balears (UIB), según han informado desde Simebal. EFE

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