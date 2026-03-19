Espana agencias

Confederación de Sindicatos Médicos pide a la ministra de Sanidad que "se plantee" dimitir

Guardar

Palma, 19 mar (EFE).- El presidente de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Miguel Lázaro, ha pedido este jueves a la ministra de Sanidad, Mónica García, "que se plantee si es idónea para el cargo que ocupa", tras acusarla de estar "intoxicando" con la huelga, y ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que intervenga.

Así lo ha asegurado Lázaro, que también es presidente del Sindicato de Médicos de las Islas Baleares (Simebal), este jueves en Palma antes de la concentración de facultativos, en la que ha manifestado que pese a haber negociado con el Ministerio de Sanidad durante meses, se han producido "muy pocos avances en las conversaciones".

Médicos de toda España llevan a cabo una nueva semana de huelga para reclamar la aprobación de un estatuto específico para el colectivo, mejoras en las condiciones laborales, regulación de la jornada y medidas para reducir la sobrecarga asistencial.

"Voy a ser elegante: que se plantee ya si es idónea para el cargo que ocupa", ha expresado Lázaro, que también ha afirmado que el hecho de que García sea facultativa de profesión les "ha perjudicado, puesto que se había generado la expectativa de que ella, que "ha trabajado en un hospital", atendiera sus demandas.

El líder sindical ha asegurado que aunque la ministra dice que las demandas de los médicos están recogidas en el Estatuto Marco, "no es cierto, porque si lo fuera", no estarían manifestándose, a la vez que ha expresado su deseo de que las concentraciones en el conjunto del país lleguen hasta el presidente del Gobierno, de quien ha asegurado que "tiene que mover ficha".

"Quien rompió unilateralmente las negociaciones fue el Ministerio de Sanidad en diciembre del año pasado", ha recordado.

Las declaraciones se han producido antes de una manifestación secundada por centenares de médicos, que han recorrido el centro de Palma gritando consignas como "Ministra, dimite, los médicos no te admiten", "Mónica traidora, dónde estás ahora" y "Sánchez, césala", vestidos muchos de ellos con batas blancas y con una ambulancia con las luces encendidas que ha cerrado la marcha.

La concentración, que ha salido pasadas las 18:30 horas desde el Col·legi de Metges de les Illes Balears, ha recorrido el centro de la ciudad mallorquina hasta la Delegación del Gobierno, donde los facultativos han leído un manifiesto.

En la concentración también han participado asociaciones de pacientes y estudiantes de medicina de la Universitat de les Illes Balears (UIB), según han informado desde Simebal. EFE

(Foto) (Vídeo)

Últimas Noticias

De Justo pasea la última oreja de la feria de Fallas en tarde con toros para más

Infobae

Gobierno sigue negociando las medidas anticrisis para aprobar solo las que tengan consenso

Infobae

La borrasca Therese deja en Canarias incidencias leves a la espera de que empeore

Infobae

IU rechaza la ayuda de Pedro Sánchez a Ucrania porque "alimenta" la guerra

Infobae

Harry Kane se convierte en el primer inglés en alcanzar los 50 goles en Champions

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La propaganda yihadista llega a

La propaganda yihadista llega a los más jóvenes en España: la mitad de los detenidos en 2025 tenían menos de 25 años y 13 eran menores de edad

Metro Madrid anuncia la novedad de la L6 con la automatización y le llueven las críticas: “Se pierden frecuencias y calidad y se vende como una mejora”

Encuentran el cadáver de Jimmy Gracey, el estadounidense desaparecido en Barcelona

El ‘Financial Times’ dice que España es “un ejemplo a seguir” en la gestión de la crisis petrolera por la guerra de Irán: “Su rápido despliegue de renovables frena las facturas”

Las multas más raras que te puede poner la DGT: de morderte las uñas a darte un beso con el copiloto

ECONOMÍA

Encierran en una vivienda okupada

Encierran en una vivienda okupada de Salamanca a una mujer con discapacidad durante cuatro meses para quedarse con su pensión

Tormenta energética en Europa: el encarecimiento del gas por el conflicto en Oriente Medio anticipa un aumento de la inflación y enfría su economía

La Organización Mundial del Comercio prevé un frenazo en el crecimiento de Europa de hasta un 1,2% si se prolonga el conflicto en Irán: “Las exportaciones podrían disminuir”

Los sindicatos llevan a Glovo a la Audiencia Nacional por “ejecutar un ERE encubierto”: 30 despidos en los últimos 90 días

Qué significa que la declaración de la renta sea negativa y qué pasos seguir

DEPORTES

Rafael Jódar y su histórica

Rafael Jódar y su histórica gesta al escalar 75 puestos en dos meses: cerrará el Masters 1000 de Miami en el top 100 del ranking

El cambio de normativa que prepara la Fórmula 1: podría beneficiar a Fernando Alonso y Aston Martin

La preparación de Ilia Topuria para el combate en la Casa Blanca: “Trabajo duro y dedicación”

Las palabras de Musso sobre el FC Barcelona, su rival en los cuartos de final de Champions: “Confianza. Ya los hemos eliminado”

Así quedan los cruces de cuartos de final de Champions de los equipos españoles: Real Madrid-Bayern Múnich y FC Barcelona - Atlético de Madrid