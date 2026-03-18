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El Gobierno concede la Gran Cruz al Orden del Mérito Civil al embajador de España en Irán, Antonio Sánchez-Benedito

Licenciado en derecho y carrera diplomática desde 1994, Antonio Sánchez-Benedito Gaspar es distinguido tras su labor reciente en Teherán, donde lideró la evacuación de la Embajada española y cuenta con una amplia trayectoria en África y Europa

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El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmó el 7 de marzo que la Embajada de España en Irán había sido evacuada "con éxito". El embajador Antonio Sánchez-Benedito Gaspar y el personal esencial cruzaron la frontera con Azerbaiyán y se encontraban a salvo, según el mensaje difundido por Albares en la red social 'X'. Este operativo de evacuación ha sido destacado entre los méritos que motivan la reciente distinción al embajador.

El Consejo de Ministros aprobó el martes la concesión de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a Antonio Sánchez-Benedito Gaspar, quien ocupa el cargo de embajador de España en Teherán desde mayo de 2024. Según publicó el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la resolución quedó reflejada en el Boletín Oficial del Estado a través del Real Decreto 236/2026. El texto del Ministerio señala: "En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Antonio Sánchez-Benedito Gaspar, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de marzo de 2026, vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil".

De acuerdo con lo reportado por el Ministerio, la exitosa evacuación en Teherán ha sido uno de los factores determinantes en el reconocimiento otorgado al diplomático, cuyo perfil profesional cuenta con una amplia experiencia en situaciones internacionales complejas y en cargos de alta responsabilidad. Sánchez-Benedito Gaspar fue designado embajador en Irán mediante un real decreto en mayo de 2024, tras haber ejercido como embajador en misión especial para el Sahel y el Plan África.

Tal como detalló el medio oficial, el diplomático es licenciado en Derecho y diplomado en Administración de Empresas por ICADE, y pertenece a la carrera diplomática desde 1994. A lo largo de su trayectoria, ha ocupado cargos en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). Dentro del Ministerio, desempeñó funciones en las subdirecciones generales de América del Sur y de África Subsahariana, donde fue subdirector general entre 2004 y 2008.

La carrera internacional de Sánchez-Benedito Gaspar incluye puestos de relevancia en el exterior. Ha trabajado como encargado de negocios en Libia y ha ejercido la segunda jefatura en las embajadas de Angola, El Salvador y Mozambique. Además, ha asumido la representación de España como embajador en Etiopía, Yibuti y Seychelles, y actuó como representante permanente ante la Unión Africana.

En su experiencia comunitaria, Sánchez-Benedito Gaspar formó parte del Servicio Europeo de Acción Exterior como embajador de la Unión Europea en Madagascar y Comores durante el periodo 2014-2018, y posteriormente desempeñó la misma responsabilidad en Mozambique desde 2018 hasta 2022. Ha ocupado el cargo de embajador en misión especial para el Sahel en dos periodos diferentes, de 2013 a 2014 y de 2022 a 2024, evidenciando una especialización en esta región africana.

Además de su labor diplomática, ha desarrollado una faceta académica y de divulgación. Según consignó el Ministerio, ha publicado numerosos artículos sobre temas relacionados con África y la cooperación para el desarrollo. Su participación en conferencias y seminarios incluye la dirección de un curso de verano dedicado a la problemática de la mujer africana en la Universidad de Málaga.

El diplomático destaca también por sus conocimientos de idiomas. El Ministerio de Asuntos Exteriores informó que Sánchez-Benedito Gaspar domina de forma fluida el inglés, francés, alemán, portugués y español. Todas estas cualidades y su desempeño reciente en la crisis de la embajada española en Irán han sido valoradas en el proceso de concesión de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, uno de los máximos galardones civiles que concede el Gobierno de España.

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