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El PSOE defiende este martes en el Pleno del Congreso una declaración contra los acosos a comunicadores de izquierdas

Después de que varios periodistas hayan denunciado amenazas e intimidaciones en redes, diputados exigen garantías para el ejercicio libre de su labor y solicitan acciones concretas contra la hostilidad dirigida a profesionales por sectores radicales

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El grupo socialista incluyó entre sus argumentos recientes discursos y amenazas vertidos por dirigentes políticos de Vox, quienes han planteado la posibilidad de “entrar con motosierra o lanzallamas” en RTVE, según declaraciones recogidas por Europa Press. Estas palabras se inscriben en un contexto que el PSOE describe como una escalada de amenazas e intimidaciones hacia comunicadores —especialmente aquellos vinculados a posiciones progresistas— a través de plataformas digitales. Según informó Europa Press, esta situación ha motivado una respuesta parlamentaria en el Pleno del Congreso de los Diputados, en la que se reclama protección efectiva para el ejercicio periodístico independiente.

La iniciativa promovida por el PSOE en el Congreso tiene como principal objetivo reivindicar el derecho a la libertad de información y de expresión. De acuerdo con Europa Press, la propuesta adquiere la forma de una proposición no de ley, en la que se denuncia el incremento de los incidentes de acoso, con especial énfasis en el ámbito de las redes sociales. El texto menciona casos concretos, como el de Elena Reinés, periodista y cofundadora de Woke Up News, quien manifestó públicamente su preocupación ante el aumento de amenazas y agresiones verbales sufridas en medios digitales.

El medio Europa Press detalló también el caso de la analista política y tertuliana Sarah Santaolalla, quien formalizó una denuncia por acoso contra Vito Quiles, identificado por el PSOE como agitador afín a la ultraderecha. A esta situación se suma la del humorista y presentador Héctor de Miguel, conocido como “Quequé”, quien informó su decisión de retirarse temporalmente de la vida pública tras ser objeto de amenazas atribuidas a sectores radicales. Según publicó Europa Press, estas experiencias revelan una tendencia creciente de hostilidad hacia periodistas y colaboradores de programas informativos o de opinión, particularmente aquellos que desarrollan su labor en medios públicos.

La proposición defendida por el PSOE no solo describe los hechos, sino que dirige la atención hacia el rol de los medios de comunicación del sector público en el mantenimiento de una democracia plural y diversa. En este sentido, solicita al Gobierno el respaldo explícito a la libertad de prensa y la garantía de que los profesionales puedan trabajar sin censura ni presiones. El texto subraya la importancia de los medios públicos como estructuras esenciales para la democracia, y alerta sobre los intentos de sectores ultras por condicionar o recortar su independencia mediante presiones políticas o amenazas de recortes de financiación.

Según Europa Press, la iniciativa socialista se presenta poco después de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, encabezara un acto en el que se dio a conocer la herramienta “Hodio”, destinada a monitorear y analizar la propagación de discursos de odio en las redes sociales. Esta nueva plataforma busca identificar patrones de hostilidad y acoso digital, equipando a las instituciones con recursos para responder de manera más eficaz ante la proliferación de este tipo de mensajes dirigidos no solo a periodistas, sino también a otras figuras y colectivos en el espacio público.

La declaración del PSOE incluye una llamada a todos los grupos parlamentarios para consensuar acciones en defensa de la libertad de opinión y contra los actos de intimidación, con especial referencia a la protección de las televisiones públicas europeas y de quienes participan en sus espacios de información y debate. De acuerdo con la información recogida por Europa Press, se alerta sobre estrategias de presión orientadas tanto al señalamiento personal de comunicadores como a la asfixia económica de los medios públicos, y se pide una condena explícita frente a cualquier tentativa de incidir en sus líneas editoriales.

El debate sobre la seguridad y el respeto hacia quienes ejercen tareas periodísticas ha sido abordado por los parlamentarios en un contexto dominado por el aumento de los discursos polarizantes en la política y en las redes. Las referencias concretas a episodios recientes muestran cómo los comunicadores de perfiles diversos se han visto afectados por amenazas personales que, según el texto, buscan condicionar la libre expresión en democracia y provocar el silenciamiento de voces críticas.

La propuesta de resolución, en línea con los principios de libertad de prensa y pluralidad, plantea como necesidad prioritaria la puesta en marcha de medidas institucionales y normativas dirigidas no solo a la protección de los trabajadores de los medios, sino al fortalecimiento de las estructuras democráticas en las que se apoya el derecho a la información. La monitorización de discursos de odio, la denuncia judicial de los casos de acoso y el respaldo explícito a los comunicadores son algunos de los instrumentos incluidos en la hoja de ruta defendida por el PSOE ante el Pleno, según consignó Europa Press.

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