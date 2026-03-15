Pollán afronta una jornada de "esperanza" e "ilusión" para quienes quieren un cambio en CyL

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, ha votado este domingo en un colegio electoral de Carbajal de la Legua (León), donde ha expresado que la jornada electoral de hoy es de "esperanza" e "ilusión" para quienes quieren un cambio político en Castilla y León.

Asimismo, ha enviado un mensaje de "ánimo y fuerza" a las personas que en el día de hoy tienen que velar por la seguridad, así como a los miembros de las mesas electorales en los diferentes colegios, ya que son "los mejores garantes de que todo ocurra dentro de la más absoluta normalidad".

Tras ejercer su derecho voto, Carlos Pollán ha señalado que afrontará el día con tranquilidad tras una campaña electoral "muy intensa". "Tranquilo, con ilusión, con esperanza y deseando que los castellanos y los leoneses decidan lo que quieren, el futuro que quieren para esta Comunidad", ha apostillado.

En este sentido, ha señalado que a partir de este momento quedará a la espera de conocer los resultados electorales, en un "día largo", hasta que se cierren las mesas y se realice el recuento de votos "para ver lo que dicen las urnas".