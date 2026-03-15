Espana agencias

La participación en las elecciones supera el 53% a las 18.00 horas, 1,5 puntos más que en 2022

Más de un millón de ciudadanos han acudido ya a las urnas en Castilla y León, donde todas las provincias salvo Ávila registran incrementos notables, según los últimos datos oficiales publicados por la Junta a las seis de la tarde

Guardar

El recuento divulgado por la Junta de Castilla y León a las 18.00 horas refleja que en la provincia de Ávila, la afluencia a las urnas ha descendido 0,10 puntos respecto a las elecciones autonómicas celebradas en febrero de 2022. Este comportamiento contrasta con la tendencia general registrada en el resto de las provincias de la comunidad, donde la participación presenta aumentos significativos al cierre del segundo avance oficial de la jornada electoral de este 15 de marzo. Según consignó la Junta de Castilla y León en su página web oficial, la participación global en estos comicios autonómicos alcanzó el 53,18%, lo que representa un incremento de 1,56 puntos en comparación con los datos recogidos a esta misma hora en la anterior cita electoral.

En el transcurso de la jornada, y de acuerdo con los datos aportados por el Ejecutivo autonómico, más de 1.012.650 ciudadanos habían ejercido ya su derecho al voto al cierre de las 18.00 horas, superando ampliamente el millón de votantes en Castilla y León. El medio oficial del Ejecutivo autonómico detalló que este crecimiento de la participación afecta de manera desigual a las distintas provincias. En Burgos, la asistencia a las urnas subió hasta un 52,46%, lo que implica un aumento de 1,41 puntos con respecto a 2022, mientras que en León la cifra alcanza el 51,11%, 2,57 puntos superior a la del último proceso electoral autonómico.

En Palencia, el porcentaje de participación se sitúa en 54,43%, con un incremento de 2,03 puntos porcentuales. Salamanca ha registrado un 52,09% de votantes, aumentando 1,08 puntos. En la provincia de Segovia, la participación llegó al 54,06%, reflejando una subida de 0,75 puntos en comparación con la anterior votación. La Junta de Castilla y León informó que en Soria el dato alcanza el 53,93%, lo que supone 1,97 puntos más que en las anteriores autonómicas.

Por su parte, Valladolid ha experimentado una de las afluencias más altas, alcanzando el 56,23% de participación, lo que representa un alza de 1,17 puntos respecto a los resultados obtenidos en febrero de 2022. En Zamora, el porcentaje de votantes se sitúa en el 51,32%, reflejando un aumento de 2,45 puntos. El único retroceso lo ha registrado Ávila, donde la participación ha descendido levemente hasta el 52,52%, 0,10 puntos menos que en el último proceso.

El avance de participación ofrecido por la Junta a las 18.00 horas forma parte del seguimiento realizado a lo largo de la jornada electoral, según reportó el organismo, que tiene previsto difundir nuevos datos más avanzados a partir de las 21.00 horas. Los datos publicados corresponden exclusivamente a la participación presencial en los colegios electorales y se han ido actualizando progresivamente durante la jornada, conforme se han recibido los recuentos de las mesas establecidas en toda la comunidad autónoma.

De acuerdo con los registros oficiales, la evolución de la participación en estas elecciones autonómicas ha mostrado una tendencia ascendente desde las primeras horas de la jornada, impulsada principalmente por el interés ciudadano y el incremento notable en varias provincias. Las cifras ilustran diferencias territoriales pero reflejan en términos generales una mayor movilización del electorado respecto al último ciclo autonómico, según remarcó la Junta en sus publicaciones oficiales.

El portal institucional ha mantenido actualizado el recuento, permitiendo a la ciudadanía y a los medios de comunicación consultar en tiempo real la evolución del proceso. Según las previsiones divulgadas por la Junta, el recuento definitivo y los nuevos avances estarán disponibles tras el cierre definitivo de las mesas, lo que aportará una visión más concreta del desarrollo de la jornada y su comparación con los registros históricos del proceso electoral en la comunidad de Castilla y León.

Temas Relacionados

Participación electoralCastilla y LeónJunta de Castilla y LeónÁvilaBurgosLeónComicios autonómicosProvinciasSalamancaValladolidEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La participación en las elecciones llega al 53,18% a las 18.00 horas, 1,56 puntos más que en 2022

La participación en las elecciones

El Gobierno "dará la batalla" a los Franco por la indemnización del Pazo de Meirás: "Tendrá recorrido jurídico"

El Ejecutivo activará todas las vías legales posibles ante la reciente sentencia sobre la residencia, buscando evitar compensaciones económicas a los descendientes de la dictadura, mientras coordina acciones con distintas entidades públicas para defender el patrimonio colectivo

El Gobierno "dará la batalla"

La participación en las elecciones de CyL sube 2,24 puntos a las 14.00 hasta el 36,97%

Un total de 707.908 ciudadanos han emitido su voto en Castilla y León hasta las 14.00, según el conteo oficial, con incrementos registrados en todas las provincias y sin incidentes destacados en la jornada electoral, según fuentes oficiales

La participación en las elecciones

PSOE-A urge a Moreno explicaciones y el cese de Sanz como consejero de Sanidad por "negligencia" en los cribados

Acusan a altos cargos andaluces de ignorar alertas de expertos sobre posibles fallos en pruebas para detectar cáncer de mama, mientras colectivos y representantes exigen acciones inmediatas ante supuestas irregularidades y riesgo en la atención a mujeres afectadas

PSOE-A urge a Moreno explicaciones

La participación en las elecciones alcanza el 36,93% a las 14.00 horas, 2,2 puntos más

Un total de 695.599 ciudadanos ya han votado en Castilla y León, lo que representa un notable repunte frente al proceso anterior y registra incrementos en todas las provincias, según los datos oficiales de la Junta a las 14.00 horas

La participación en las elecciones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de las elecciones

Última hora de las elecciones de Castilla y León, en directo: la participación a las 18:00 sube y es del 53,19%, un punto y medio por encima de 2022

La participación en las elecciones de Castilla y León alcanza el 53,18% a las 18.00, superando en un punto y medio el dato de 2022

La Justicia rechaza la incapacidad permanente absoluta a un carpintero con problemas de cadera, por lo que puede realizar otros trabajos

Un interventor de Vox increpa a Óscar Puente mientras votaba en un colegio electoral de Valladolid durante la jornada de las elecciones de Castilla y León: “¡Dimisión!”

Tres personas rescatadas este sábado en la Sierra de Madrid: una mujer que se lesionó la rodilla y una pareja encerrada por el “fuerte viento y la niebla”

ECONOMÍA

Una panadería alemana prohíbe el

Una panadería alemana prohíbe el acceso a los grupos de jóvenes: solo pueden comprar de uno en uno y deben abandonar el local “de inmediato”

Carmen Cerdán, experta en RRHH: “Que cada trabajador sepa a partir de junio cuánto ganan sus compañeros supondrá un gran cambio cultural en las empresas”

El dinero giró el timón

Huevos, tomates, pepinos, judías verdes, guisantes, frutas tropicales y café: los productos que han disparado sus precios en el último año

Los pasteleros hacen el agosto en Semana Santa: el precio del cacao y del azúcar se desploma, pero las torrijas y los huevos de Pascua cuestan más

DEPORTES

Mbappé y Carreras estarán en

Mbappé y Carreras estarán en el partido de vuelta de Champions ante el Manchester City

MotoGP aplaza el GP de Qatar por el conflicto en Oriente Medio y Portugal y Valencia cambian de fecha

Las palabras de Fernando Alonso tras abandonar la carrera durante el primer Gran Premio de la temporada: “Me costaba sentir las manos y los pies”

Alcaraz dice adiós a su racha de victorias tras caer en semifinales de Indian Wells ante Medvedev

A qué hora y dónde ver el partido de semifinales de Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev