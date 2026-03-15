La participación en las elecciones supera el 53% a las 18.00 horas, 1,5 puntos más que en 2022

El recuento divulgado por la Junta de Castilla y León a las 18.00 horas refleja que en la provincia de Ávila, la afluencia a las urnas ha descendido 0,10 puntos respecto a las elecciones autonómicas celebradas en febrero de 2022. Este comportamiento contrasta con la tendencia general registrada en el resto de las provincias de la comunidad, donde la participación presenta aumentos significativos al cierre del segundo avance oficial de la jornada electoral de este 15 de marzo. Según consignó la Junta de Castilla y León en su página web oficial, la participación global en estos comicios autonómicos alcanzó el 53,18%, lo que representa un incremento de 1,56 puntos en comparación con los datos recogidos a esta misma hora en la anterior cita electoral.

En el transcurso de la jornada, y de acuerdo con los datos aportados por el Ejecutivo autonómico, más de 1.012.650 ciudadanos habían ejercido ya su derecho al voto al cierre de las 18.00 horas, superando ampliamente el millón de votantes en Castilla y León. El medio oficial del Ejecutivo autonómico detalló que este crecimiento de la participación afecta de manera desigual a las distintas provincias. En Burgos, la asistencia a las urnas subió hasta un 52,46%, lo que implica un aumento de 1,41 puntos con respecto a 2022, mientras que en León la cifra alcanza el 51,11%, 2,57 puntos superior a la del último proceso electoral autonómico.

En Palencia, el porcentaje de participación se sitúa en 54,43%, con un incremento de 2,03 puntos porcentuales. Salamanca ha registrado un 52,09% de votantes, aumentando 1,08 puntos. En la provincia de Segovia, la participación llegó al 54,06%, reflejando una subida de 0,75 puntos en comparación con la anterior votación. La Junta de Castilla y León informó que en Soria el dato alcanza el 53,93%, lo que supone 1,97 puntos más que en las anteriores autonómicas.

Por su parte, Valladolid ha experimentado una de las afluencias más altas, alcanzando el 56,23% de participación, lo que representa un alza de 1,17 puntos respecto a los resultados obtenidos en febrero de 2022. En Zamora, el porcentaje de votantes se sitúa en el 51,32%, reflejando un aumento de 2,45 puntos. El único retroceso lo ha registrado Ávila, donde la participación ha descendido levemente hasta el 52,52%, 0,10 puntos menos que en el último proceso.

El avance de participación ofrecido por la Junta a las 18.00 horas forma parte del seguimiento realizado a lo largo de la jornada electoral, según reportó el organismo, que tiene previsto difundir nuevos datos más avanzados a partir de las 21.00 horas. Los datos publicados corresponden exclusivamente a la participación presencial en los colegios electorales y se han ido actualizando progresivamente durante la jornada, conforme se han recibido los recuentos de las mesas establecidas en toda la comunidad autónoma.

De acuerdo con los registros oficiales, la evolución de la participación en estas elecciones autonómicas ha mostrado una tendencia ascendente desde las primeras horas de la jornada, impulsada principalmente por el interés ciudadano y el incremento notable en varias provincias. Las cifras ilustran diferencias territoriales pero reflejan en términos generales una mayor movilización del electorado respecto al último ciclo autonómico, según remarcó la Junta en sus publicaciones oficiales.

El portal institucional ha mantenido actualizado el recuento, permitiendo a la ciudadanía y a los medios de comunicación consultar en tiempo real la evolución del proceso. Según las previsiones divulgadas por la Junta, el recuento definitivo y los nuevos avances estarán disponibles tras el cierre definitivo de las mesas, lo que aportará una visión más concreta del desarrollo de la jornada y su comparación con los registros históricos del proceso electoral en la comunidad de Castilla y León.