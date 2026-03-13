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El general de brigada José Ramón Collazo Mazaira tomará posesión como jefe de la BRICAN XVI este viernes en Gran Canaria

Las instalaciones de la Base "General Alemán Ramírez" acogen este 13 de marzo la ceremonia de traspaso de mando en la BRICAN XVI, bajo la presencia de altas autoridades civiles y mandos del Ejército de Tierra en Canarias

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Entre los asistentes a la ceremonia figurarán veteranos, granaderos de honor y los llamados “embajadores Marca Ejército”, según informó el Mando de Canarias a través de una nota de prensa. El acto central tendrá lugar este viernes, 13 de marzo, a las 12:30 horas, en el patio de armas de la Base “General Alemán Ramírez”, ubicada en Las Palmas de Gran Canaria, instancia en la que se formalizará el relevo de mando de la Brigada “Canarias” XVI (BRICAN XVI). En este contexto, el general de brigada José Ramón Collazo Mazaira asumirá oficialmente la jefatura de la BRICAN XVI, mientras que la ceremonia será presidida por el teniente general Julio Salom, jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra, en presencia del general de división Alfonso Pardo de Santayana y los jefes de las distintas unidades de la BRICAN XVI.

El medio consignó la participación de autoridades civiles y militares en este acto castrense, evidenciando la importancia protocolaria y simbólica del traspaso de mando, que reúne a una amplia representación institucional del archipiélago canario y del ámbito militar nacional. Según detalló el Mando de Canarias, el general de brigada José Ramón Collazo cuenta oficialmente con la titularidad del puesto de jefe de la BRICAN XVI desde el 12 de febrero, conforme a lo dispuesto en la orden 430/01946/26 publicada en el Boletín Oficial de Defensa.

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria, el general Collazo recibió su despacho de teniente de Infantería en julio de 1995. Su carrera en las Fuerzas Armadas está marcada por una presencia relevante en unidades de operaciones especiales, además de una experiencia en misiones internacionales que abarca siete destacamentos, según confirmó el Mando de Canarias. Entre los destinos en el exterior figuran Bosnia Herzegovina, Kosovo, Afganistán, Irak y Líbano, áreas donde el general desarrolló funciones operativas y de mando.

El perfil profesional del general Collazo incluye formación y especializaciones en ámbitos como Operaciones Especiales, Buceador de Asalto, Profesor de Educación Física y Estado Mayor. Dichos cursos y calificaciones han contribuido al desarrollo de su carrera dentro de las fuerzas terrestres, señalando la variedad de capacidades requeridas en el ejército moderno, de acuerdo con la nota oficial difundida por el Mando de Canarias.

En la ceremonia prevista para este viernes, también se hará visible la presencia y el apoyo de la estructura institucional canaria a uno de los cuerpos más representativos de la defensa nacional en el archipiélago. La organización del acto y la asistencia de diversas autoridades reflejan la relevancia que el Ejército de Tierra otorga a estos procesos de relevo de sus mandos principales, aspecto que se destaca en la información oficial publicada en la prensa y comunicados de las Fuerzas Armadas.

A través de la convocatoria dirigida a embajadores Marca Ejército, veteranos y unidades especiales, el Mando de Canarias subrayó el carácter abierto a la comunidad militar y civil de esta toma de posesión, reforzando los lazos entre el ejército y la sociedad canaria. Todo ello, según reiteró el comunicado difundido por el Mando de Canarias en relación a la ceremonia prevista en la Base “General Alemán Ramírez”.

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