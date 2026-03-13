Espana agencias

CCOO convoca protestas el día 13 para pedir a la Junta que cumpla lo pactado en Sanidad antes de las elecciones

Comisiones Obreras ha convocado concentraciones el día 13 de marzo para exigir a la Junta de Castilla y León que cumpla con los compromisos y acuerdos en materia sanitaria antes de las elecciones como la publicación "inmediata" del decreto sobre abono de los sábados.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios del sindicato ha censurado la "inacción y los reiterados incumplimientos" de la Gerencia Regional de Salud y del Gobierno autonómico en el desarrollo de compromisos adquiridos con la ciudadanía y con los trabajadores de Sacyl.

El sindicato, en un comunicado recogido por Europa Press, ha subrayado la necesidad de avanzar hacia una atención primaria "del siglo XXI", reducir las listas de espera y desarrollar un plan de ordenación de recursos humanos.

También ha reclamado un nuevo modelo retributivo, medidas de fidelización de profesionales, bolsas de empleo abiertas y permanentes, la agilización de los procesos de oposición y el fin de las discriminaciones entre profesionales.

Entre ellas, CCOO ha señalado la falta de negociación del tiempo de solape y la publicación del decreto que regula el abono de los sábados trabajados.

RETRASOS

La organización sindical ha explicado que este decreto fue comprometido en la Mesa Sectorial celebrada en octubre de 2025 y se encuentra en tramitación urgente. Sin embargo, los retrasos administrativos están impidiendo que este derecho se haga efectivo en las nóminas de los profesionales.

Ante esta situación, Comisiones ha convocado nuevas concentraciones en los centros de trabajo el día 13 de marzo para exigir la publicación "inmediata" de la norma y reclamar al Gobierno de la Junta de Castilla y León que cumpla con lo pactado "antes de la jornada electoral".

El sindicato ha criticado además que otras cuestiones "clave" continúan paralizadas desde hace años como el nuevo decreto de carrera profesional más accesible, la modernización del sistema de bolsas de empleo abiertas y permanentes o la promoción interna.

Así, ha exigido al próximo Gobierno autonómico que "abandone la parálisis, reactive las negociaciones pendientes y cumpla los compromisos con los profesionales para garantizar el futuro de la sanidad pública".

En esta línea, ha advertido de que "las políticas de inacción y de falta de diálogo y compromiso" de esta Consejería llevará a los trabajadores a votar otras opciones políticas que fomenten el cuidado tanto de la sanidad pública como de sus profesionales.

