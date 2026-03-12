Espana agencias

Periodista deportiva de Perú denuncia amenazas e insultos de hinchas de Alianza Lima

Guardar

Lima, 11 mar (EFE).- La periodista deportiva peruana Talía Azcárate denunció amenazas de muerte e insultos por parte de hinchas del Alianza Lima, hechos que fueron rechazados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en un comunicado de apoyo a la también exfutbolista.

Azcárate recibió el martes la grabación de una conversación grupal en la red social X donde un grupo de hinchas de Alianza Lima comentaba el último partido del equipo blanquiazul, en la que criticaban a la periodista por sus comentarios.

En la conversación virtual, los hinchas insultaron, ridiculizaron, hicieron comentarios machistas e incluso amenazaron de muerte a Azcárate.

La periodista, que jugó en la selección nacional peruana, logró identificar a las personas que se encontraban detrás de las cuentas que profirieron los insultos y amenazas y expuso públicamente sus nombres y datos en la misma red social para desenmascarar a los agresores.

Azcárate agregó que una cosa es que la gente difiera en conceptos futbolísticos, pero otra es cruzar la línea e indicó que esto no es algo nuevo, sino que ocurre todos los fines de semana y es algo "que no se puede normalizar".

"Muchos de nosotros hemos tenido ataques recurrentes y situaciones que hemos dejado pasar para que no se haga más grande y también por nuestra salud mental", señaló este miércoles en el canal L1 MAX al afirmar que los periodistas deben de poner el freno a estos comportamientos que suponen "un delito".

Expuso que se está viviendo una escalada de violencia entre fanáticos de fútbol contra los comentaristas y como ella, muchos compañeros lo están sufriendo, por lo que animó a denunciar estos hechos

"No estoy dispuesta a permitirlo, no es justo que no podamos ir a trabajar de una forma tranquila ni que gente desadaptada se pueda juntar en una red social en diferentes plataformas para insultarme de esta manera", añadió la exfutolista.

"El Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables rechaza las agresiones y actos de hostigamiento contra la periodista deportiva Talía Azcárate por parte de supuestos hinchas. Ninguna mujer debe ser atacada o intimidada por ejercer su trabajo en espacios públicos o en el ámbito deportivo", indicó

Agregó que desde el Ministerio están convencidos de que el deporte debe ser un espacio de respeto y convivencia, libre de violencia y discriminación. EFE

