Espana agencias

Los políticos de Madrid ensalzan la "solidaridad" y "dignidad" del pueblo ante el 11M

Guardar

Madrid, 11 mar (EFE).- En el 22 aniversario del 11M las fuerzas políticas madrileñas han coincidido en ensalzar el ejercicio de "solidaridad" y "dignidad" que mostró la ciudadanía madrileña ante el atentado, aunque también han lanzado mensajes dispares a izquierda y derecha.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha destacado que Madrid "siempre se ha levantado" cuando ha sufrido golpes como el del 11 de marzo de 2004, que dejó 193 víctimas mortales que siguen en el "recuerdo", "corazón" y "memoria" de la ciudad.

"Decídselo a todos aquellos que pretenden doblegarnos, que pretenden doblarnos el pulso: que esta ciudad, a pesar de todas las tragedias y dramas, siempre tendrá la fuerza moral y la capacidad suficiente para salir adelante", ha dicho a los medios antes del acto conmemorativo celebrado esta mañana en la Puerta del Sol.

Desde Más Madrid, su portavoz en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, ha afirmado que el presidente del Gobierno en marzo de 2004, José María Aznar, "mentía a toda España" cuando "ocultaba" que el atentado fue consecuencia "de habernos metido a apoyar la guerra de Irak".

Y ha añadido que, si dependiera de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, "nos habría metido a apoyar" la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel en Irán.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha coincidido en que, "como hace 22 años", hoy hay "una escalada militar" patrocinada por "dos gobiernos fanáticos", los de Estados Unidos e Israel.

"Violencia solo trae violencia", ha avisado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien ha llamado a trabajar cada día en favor "de la paz, del diálogo y de la ley".

Por parte del PSOE-M, su portavoz en la Asamblea, Mar Espinar, ha indicado que "hoy también es necesario" clamar por la paz y ha apuntado: "Debemos estar todos unidos para no permitir que esas formas de violencia rompan nuestra convivencia".

Y la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha añadido que, en un momento en que "se están viviendo conflictos en todo el mundo", se debe "alzar la voz" para que el 11-M "sea un símbolo para la paz, la convivencia y la libertad".

Desde Vox han afirmado que aún se desconoce la "autoría intelectual" del atentado, a pesar de que la investigación concluyó que fue obra del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM) y la sentencia judicial dictada en 2007 concluyó que en los atentados participaron 22 hombres: los siete que se suicidaron en un piso de Leganés, otros 14 procesados que recibieron penas no superiores a los 15 años de cárcel y una persona sin identificar.

"Sabemos quiénes fueron los autores materiales", ha esgrimido el portavoz nacional de Vox y diputado regional José Antonio Fúster, quien ha afirmado que "el yihadismo vive entre nosotros" porque desde 2004 han entrado en España "miles, quizá decenas de miles de yihadistas".

Por último, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, ha reclamado "desclasificar todos los documentos y todos los papeles" del 11M y que "nunca más un Gobierno de España utilice como socio a quienes son los directos herederos del terrorismo", en alusión a Bildu y ETA. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Las víctimas mortales en el incendio de un edificio en Miranda (Burgos) son tres mujeres

Infobae

Detienen a un hombre por el incendio provocado con tres muertas en Miranda de Ebro

Infobae

Condenado a dos años de prisión por agredir sexualmente a un hombre dormido en una sauna de Sevilla

El procesado evitó la cárcel tras admitir los hechos y abonar parte de la indemnización fijada por el tribunal, que le otorgó la suspensión de la condena bajo la condición de no reincidir en un plazo de dos años

Condenado a dos años de

Sánchez recuerda a las víctimas del 11-M y llama a "combatir el odio" para honrar su memoria

Al cumplirse más de dos décadas del mayor ataque terrorista en España, el mandatario enfatizó la importancia de frenar discursos divisivos y extremistas para preservar la memoria de quienes perdieron la vida en aquella jornada trágica

Sánchez recuerda a las víctimas

La CEOE abordará este jueves con el Gobierno las medidas ante la guerra en Irán

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre logra rebajar la

Un padre logra rebajar la pensión alimentaria a sus dos hijas: la Justicia aprecia una reducción de sus ingresos y un aumento del nivel de vida de la madre

Cazas españoles interceptan dos aviones militares rusos en el Báltico durante la operación ‘Centinela Oriental’ de la OTAN

Las monjas de Belorado abandonan el convento y el enfado de una de ellas con un periodista se hace viral: “Eres un maltratador”

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Un hombre de 32 años es condenado a tres años de cárcel por mantener relaciones con su prima de 14 en un coche: la menor no tenía edad de consentimiento

ECONOMÍA

Unos hijos cuestionan el testamento

Unos hijos cuestionan el testamento de su padre porque los desheredaba: la Justicia les concede la gestión provisional de las tierras para evitar su abandono

Hacienda vigilará al sector inmobiliario en plena crisis de la vivienda: controlará desde la promoción y construcción hasta la comercialización

Así lucha Hacienda contra los ‘influencers’ y ‘streamers’: pagarán por los ingresos generados en España pese a residir fuera

Iberia plantea un ERE voluntario para 1.000 empleados de tierra y aire

El precio de la luz se desploma casi un 47% este viernes y el mercado eléctrico deja horas con precios negativos

DEPORTES

El furor de los turcos

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Así era Juanito, la leyenda del Real Madrid con la que Arbeloa compara a Fede Valverde: de los valores madridistas a su conexión con la afición

El nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid comienza a revelar sus secretos: la primera curva de la carrera o el podio estilo Monza

David Villa regresa al Atlético de Madrid como nuevo miembro del Consejo de Administración del club

La Federación Española de Fútbol propone el Santiago Bernabéu como sede para la ‘Finalissima’ entre España y Argentina