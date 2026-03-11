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Los oros de Golubkov y Bagiian impulsan a Rusia a la cuarta plaza del medallero

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Cortina d'Ampezzo, 11 mar (EFE).- Los oros de Iván Golubkov, con discapacidad física, y Anastasiia Bagiian, con discapacidad visual, en los 10 kilómetros de esquí de fondo permiten a Rusia impulsarse hasta la cuarta posición, con seis preseas, en el medallero general de los Juegos Paralímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026.

Ésta es la primera vez que los deportistas rusos pueden competir bajo los símbolos de su país desde los Juegos de Sochi 2014. Desde ese año, en que ejercieron de anfitriones, los deportistas rusos llevaban compitiendo como neutrales, primero por el dopaje de Estado y después por la invasión de Ucrania en 2022.

De esta forma, sus medallas no contaban para el medallero general, no sonaba su himno en caso de ganar oros, no se izaba su bandera si ganaban cualquier otra presea y el escudo del país no estaba visible en ninguna indumentaria oficial.

La clasificación general la sigue liderando de manera firme China, que suma 26 medallas repartidas en diez oros, siete platas y nueve bronces, seguida de Estados Unidos con 14 (6,5,3) y Austria con 8 (4,1,3).

Cuarta es Rusia con 6 (4,0,2) y completan los diez primeros puestos los equipos nacionales de Italia con 9 (3,5,1), Francia con 9 (3,4,2), Ucrania con 10 (3,2,5), Noruega con 4 (2,2,0), Países Bajos con 4 (2,1,1) y España con 3 (2,1,0).

La clasificación de los 24 países que han ganado medalla hasta el momento la cierra Letonia, que logró un bronce en esta última jornada en el dobles mixto de curling en silla de ruedas. EFE

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