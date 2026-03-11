Condenado a dos años por violar a un hombre que se había quedado dormido en una sauna

Sevilla, 11 mar (EFE).- Un hombre de 64 años ha sido condenado, tras una conformidad de las partes, a dos años de prisión y al pago de una indemnización de 3.000 euros por daños morales por un delito de agresión sexual consumado contra otro hombre, aprovechando que este se había quedado dormido en una sauna de la capital andaluza.

La Audiencia de Sevilla recoge en el fallo de la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE este miércoles, que en este caso concurre la circunstancia atenuante de confesión tardía y reparación parcial del daño.

Además, ha concedido la suspensión de la ejecución de la pena de dos años de prisión con la advertencia de que no vuelva a cometer un nuevo delito durante dicho plazo.

Los hechos, según recoge la sentencia, ocurrieron la madrugada del 9 de abril de 2023, cuando el hombre estaba en lo que la Audiencia sevillana define como un "local de encuentros sexuales".

Al ver una cabina abierta donde dormía un hombre, el acusado accedió, cerró con pestillo y consumó la agresión sexual.

La víctima se despertó de inmediato y empezó a gritar, lo que provocó la huida del agresor.

Según la Audiencia, la víctima no sufrió lesiones físicas, pero sí rechazo psicológico hacia terceros tras esta agresión sexual.

Pese a no reconocer los hechos inicialmente, el procesado sí lo hizo finalmente y mostró su conformidad con la calificación de la Fiscalía "colaborando de este modo con la administración de justicia", indica la resolución. EFE