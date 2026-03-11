Espana agencias

Aznar cree que en las próximas generales "estará en juego" el "sistema constitucional" y apela a una mayoría del PP

José María Aznar advierte que los próximos comicios definirán el rumbo institucional de España, reclamando respaldo para una alternativa conservadora y un Ejecutivo sólido, mientras cuestiona pactos automáticos y la fragmentación que, según él, amenaza la estabilidad democrática

Guardar

Aznar cuestionó la existencia de “mayorías naturales” en el entorno político español y defendió que las alianzas no surgen de un automatismo, sino que requieren voluntad y negociación. Según consignó el medio, el expresidente del Gobierno planteó durante la presentación del libro ‘Una verdad incómoda’ de Jaime Mayor Oreja que los acuerdos políticos “se articulan: no nacen de procesos naturales, sino de la toma de decisiones y de voluntades”. En el mismo acto, advirtió que solo puede consolidarse una mayoría efectiva con el Partido Popular, que identifica como el “único pilar sólidamente constitucional que queda en España”. En este contexto, Aznar alertó sobre el impacto que la fragmentación y la polarización tendrían para la estabilidad democrática y llamó a la formación de un Gobierno fuerte respaldado por una mayoría sólida.

De acuerdo con la información difundida por el medio, Aznar señaló que en las próximas elecciones generales se decidirá la continuidad del sistema constitucional español. “Nos jugamos literalmente la continuidad de nuestro sistema constitucional, la continuidad histórica de España, la continuidad de la corona como tal”, afirmó Aznar durante el acto. Según su análisis, el proceso electoral venidero tiene una dimensión “semiconstituyente o constituyente”, y anticipó consecuencias graves para quienes decidan inhibirse en este proceso. “El que se quiera inhibir que se inhiba, pero que sepa por lo menos la consecuencia”, advirtió el exmandatario. En sus palabras, apremia a los ciudadanos comprometidos a reflexionar sobre cómo garantizar el futuro del país a través de la recuperación de espacios de convivencia y diálogo, así como con el establecimiento de objetivos y prioridades comunes.

El medio indicó también que Aznar profundizó en la necesidad de realizar políticas que, en su opinión, contribuyeron exitosamente a la consolidación histórica española en etapas precedentes. Defendió una visión de futuro único, capaz de trascender los niveles actuales de polarización que, según consideró, favorecen a “los polos” políticos, aunque puedan perjudicar la gobernabilidad general. Sostuvo que el país enfrenta la amenaza de una máxima polarización con beneficios únicamente para los extremos, por lo que instó a un proyecto que supere esta dinámica.

En el intercambio de ideas con Mayor Oreja, el exministro había defendido la idea de una “mayoría natural” formada por PP y Vox. Aznar, en cambio, se distanció de ese planteamiento, puntualizando que la mayoría gubernamental debe ser producto de acuerdos explícitos. Expuso el contraste entre diferentes escenarios electorales posibles, especificando que no es equiparable una suma en el Congreso de 130 diputados del PP y 60 de Vox, a un reparto de 170 para el PP y 30 para Vox. A juicio de Aznar, el primer escenario limitaría la capacidad de los españoles para hacer frente a los desafíos actuales, mientras que el segundo podría ofrecer oportunidades reales de gobierno estable.

Reportó el medio que el expresidente reiteró la importancia de la centralidad del Partido Popular como baluarte del orden constitucional, afirmando que la construcción de cualquier mayoría efectiva solo puede producirse en torno a esta formación. Remarcó, además, la urgencia de lograr consensos amplios para enfrentar lo que considera que está en juego: la continuidad institucional y constitucional de España.

El acto tuvo además un enfoque internacional, dado que Aznar hizo referencia a la situación mediática que generaron sus declaraciones anteriores en Valencia sobre el conflicto en Oriente Próximo. Ironizó sobre el interés que suscitaron sus palabras en los medios y atribuyó dicha reacción a una coyuntura interna compleja en el país. “España debe apoyar a sus aliados, nos conviene”, manifestó durante la presentación, enfatizando la relevancia de recuperar la posición internacional y la fiabilidad española en política exterior.

A lo largo de la intervención, Aznar enfatizó la necesidad de reflexionar “inteligentemente” sobre el rumbo de España, no solo por parte de los dirigentes políticos, sino también por parte de los ciudadanos. Llamó a la unidad y a articular políticas que recuperen los modelos de éxito previos en el país. Solicitó la consolidación de espacios comunes para la convivencia y un diálogo acompañado de prioridades claras.

Según publicó el medio, la intervención de Aznar se inscribió en una evaluación crítica del momento político y de las condiciones que, a su juicio, pueden definir la gobernabilidad futura. Insistió en que la fragmentación política y la toma de decisiones automáticas en materia de pactos no garantizan la estabilidad. El respaldo a una alternativa conservadora, con el Partido Popular en el centro de la acción política, fue posicionado como condición imprescindible para lo que consideró un Ejecutivo sólido, apto para hacer frente a los retos que identificó para la sociedad española.

Temas Relacionados

José María AznarPartido PopularJaime Mayor OrejaVoxEspañaValenciaSistema constitucionalElecciones generalesCoronaOriente PróximoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

110-46. Caitlin Clark lidera la paliza de Estados Unidos sobre Senegal

Infobae

Rosenior pide perdón por el empujón de Neto a un recogepelotas

Infobae

Pedro Neto se disculpa con el recogepelotas al que empujó

Infobae

Arbeloa asegura que la lesión de Mendy “no tiene buena pinta”

Infobae

Luis Enrique: "No es posible jugar como el año pasado"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la muerte

Última hora de la muerte de Francisca Cadenas: la abogada de la familia no cree al detenido que trata de exculpar a su hermano

Javier Milei aterrizó en Madrid: así será el fin de semana del presidente argentino en España

La Embajada de Estados Unidos en España alerta a sus ciudadanos por las manifestaciones del ‘No a la guerra’ en Madrid

Madrilucía se cancela entre críticas por apropiación cultural y problemas logísticos: la versión madrileña de la Feria de Abril se aplaza a 2027

Un hombre se atrinchera en una casa de un pueblo de Burgos tras secuestrar a punta de pistola a un taxista en Madrid

ECONOMÍA

¿Pueden obligarte a pagar con

¿Pueden obligarte a pagar con efectivo en una tienda?

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Pagar la mejor de las terapias jamás cambiará un trabajo tóxico”

Las fugas de metano del principal proveedor de gas de España ponen en peligro la continuidad del suministro nacional

La energía solar se posiciona como la principal fuente eléctrica de España y aminora el impacto del conflicto de Oriente Medio

Un hombre estuvo cobrando 12.000 euros al mes durante dos años bajo diez identidades falsas: fue descubierto por enviar una carta con una dirección incorrecta

DEPORTES

Mbappé progresa en su recuperación

Mbappé progresa en su recuperación y apunta a la Champions ante el Manchester City

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Así era Juanito, la leyenda del Real Madrid con la que Arbeloa compara a Fede Valverde: de los valores madridistas a su conexión con la afición

El nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid comienza a revelar sus secretos: la primera curva de la carrera o el podio estilo Monza