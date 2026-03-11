Aznar cree que en las próximas generales "estará en juego" el "sistema constitucional" y apela a una mayoría del PP

Aznar cuestionó la existencia de “mayorías naturales” en el entorno político español y defendió que las alianzas no surgen de un automatismo, sino que requieren voluntad y negociación. Según consignó el medio, el expresidente del Gobierno planteó durante la presentación del libro ‘Una verdad incómoda’ de Jaime Mayor Oreja que los acuerdos políticos “se articulan: no nacen de procesos naturales, sino de la toma de decisiones y de voluntades”. En el mismo acto, advirtió que solo puede consolidarse una mayoría efectiva con el Partido Popular, que identifica como el “único pilar sólidamente constitucional que queda en España”. En este contexto, Aznar alertó sobre el impacto que la fragmentación y la polarización tendrían para la estabilidad democrática y llamó a la formación de un Gobierno fuerte respaldado por una mayoría sólida.

De acuerdo con la información difundida por el medio, Aznar señaló que en las próximas elecciones generales se decidirá la continuidad del sistema constitucional español. “Nos jugamos literalmente la continuidad de nuestro sistema constitucional, la continuidad histórica de España, la continuidad de la corona como tal”, afirmó Aznar durante el acto. Según su análisis, el proceso electoral venidero tiene una dimensión “semiconstituyente o constituyente”, y anticipó consecuencias graves para quienes decidan inhibirse en este proceso. “El que se quiera inhibir que se inhiba, pero que sepa por lo menos la consecuencia”, advirtió el exmandatario. En sus palabras, apremia a los ciudadanos comprometidos a reflexionar sobre cómo garantizar el futuro del país a través de la recuperación de espacios de convivencia y diálogo, así como con el establecimiento de objetivos y prioridades comunes.

El medio indicó también que Aznar profundizó en la necesidad de realizar políticas que, en su opinión, contribuyeron exitosamente a la consolidación histórica española en etapas precedentes. Defendió una visión de futuro único, capaz de trascender los niveles actuales de polarización que, según consideró, favorecen a “los polos” políticos, aunque puedan perjudicar la gobernabilidad general. Sostuvo que el país enfrenta la amenaza de una máxima polarización con beneficios únicamente para los extremos, por lo que instó a un proyecto que supere esta dinámica.

En el intercambio de ideas con Mayor Oreja, el exministro había defendido la idea de una “mayoría natural” formada por PP y Vox. Aznar, en cambio, se distanció de ese planteamiento, puntualizando que la mayoría gubernamental debe ser producto de acuerdos explícitos. Expuso el contraste entre diferentes escenarios electorales posibles, especificando que no es equiparable una suma en el Congreso de 130 diputados del PP y 60 de Vox, a un reparto de 170 para el PP y 30 para Vox. A juicio de Aznar, el primer escenario limitaría la capacidad de los españoles para hacer frente a los desafíos actuales, mientras que el segundo podría ofrecer oportunidades reales de gobierno estable.

Reportó el medio que el expresidente reiteró la importancia de la centralidad del Partido Popular como baluarte del orden constitucional, afirmando que la construcción de cualquier mayoría efectiva solo puede producirse en torno a esta formación. Remarcó, además, la urgencia de lograr consensos amplios para enfrentar lo que considera que está en juego: la continuidad institucional y constitucional de España.

El acto tuvo además un enfoque internacional, dado que Aznar hizo referencia a la situación mediática que generaron sus declaraciones anteriores en Valencia sobre el conflicto en Oriente Próximo. Ironizó sobre el interés que suscitaron sus palabras en los medios y atribuyó dicha reacción a una coyuntura interna compleja en el país. “España debe apoyar a sus aliados, nos conviene”, manifestó durante la presentación, enfatizando la relevancia de recuperar la posición internacional y la fiabilidad española en política exterior.

A lo largo de la intervención, Aznar enfatizó la necesidad de reflexionar “inteligentemente” sobre el rumbo de España, no solo por parte de los dirigentes políticos, sino también por parte de los ciudadanos. Llamó a la unidad y a articular políticas que recuperen los modelos de éxito previos en el país. Solicitó la consolidación de espacios comunes para la convivencia y un diálogo acompañado de prioridades claras.

Según publicó el medio, la intervención de Aznar se inscribió en una evaluación crítica del momento político y de las condiciones que, a su juicio, pueden definir la gobernabilidad futura. Insistió en que la fragmentación política y la toma de decisiones automáticas en materia de pactos no garantizan la estabilidad. El respaldo a una alternativa conservadora, con el Partido Popular en el centro de la acción política, fue posicionado como condición imprescindible para lo que consideró un Ejecutivo sólido, apto para hacer frente a los retos que identificó para la sociedad española.