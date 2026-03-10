Espana agencias

El Valencia solo ganó 7 de 38 visitas al Oviedo y venció por última vez hace treinta años

Valencia, 10 mar (EFE).- El Valencia visita este sábado en la vigésimo octava jornada de Liga al Real Oviedo en el Carlos Tartiere, donde los valencianistas tan solo han ganado en siete ocasiones en los 38 partidos ligueros que han disputado y donde no gana en Primera desde hace más de treinta años.

Hace 25 años que el Valencia no juega un partido de la máxima categoría en el Carlos Tartiere, estadio en el que en sus últimas cinco visitas no logró ni una victoria, con una derrota por 3-0 y cuatro empates seguidos.

El último triunfo de los blanquinegros corresponde a la temporada 1995-96 cuando, el 8 de octubre, el equipo de Luis Aragonés ganó con un solitario gol de Fernando Gómez Colomer en el minuto 71.

La visita más reciente de los valencianistas a Oviedo fue en la jornada 31 de la temporada 2000-01, el 22 de abril de 2001, a la que el Valencia de Héctor Cúper llegaba en la tercera posición con 53 puntos, mientras que el Oviedo de Radomir Antic era décimo sexto con 32 puntos.

El Valencia empató sin goles en su visita al Oviedo cuatro días después de clasificarse para las semifinales de la Liga de Campeones con prácticamente el mismo bloque que eliminó al Arsenal.

Los valencianistas dominaron ligeramente el inicio, pero su peligro no se tradujo en ocasiones claras, mientras que el Oviedo tuvo la ocasión más clara del primer tiempo que Oli falló en el área pequeña.

En la segunda parte, el Oviedo salió decidido hacia la portería de Cañizares, aunque su falta de acierto en el remate impidió que se moviera el marcador. El Valencia intentó reaccionar con la entrada de Zahovic y Diego Alonso, que dispuso de una buena ocasión en el minuto 77 que detuvo Esteban. Pese al empuje final de los asturianos, el choque terminó sin goles y con un reparto de puntos que dejó al Oviedo en los puestos bajos de la clasificación, mientras que el Valencia se mantuvo tercero.

Por parte del Oviedo jugaron Esteban, Gaspar, Boris, Danjou, Rabarivony, Martinovic, Iván Ania, Tomic, Amieva (Raúl García), Paunovic (Geni) y Oli.

Por parte del Valencia lo hicieron Cañizares, Angloma, Pellegrino, Björklund, Carboni, Vicente, Baraja, Mendieta (Albelda), Juan Sánchez (Diego Alonso), Angulo (Zahovic) y Carew.

El balance de los 38 partidos ligueros disputados entre ambos equipos en el Carlos Tartiere en Primera División es de siete victorias para los valencianistas, trece empates y dieciocho victorias para los carbayones. EFE

