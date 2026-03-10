El Racing llega a los 60 goles y es aún más líder

Kike Serrano Mirones

Santander, 10 mar (EFE).- El Real Racing Club ha conseguido el pasado domingo, ante el Córdoba (4-3), llegar a los 60 goles, cuatro tantos que le han servido para sacar tres puntos que le hacen dar un paso de gigante para el ascenso directo tras las derrotas de Castellón y Deportivo de La Coruña.

El cuadro de José Alberto López saca ya al tercero y al cuarto siete puntos más el 'golaverage', una distancia considerable teniendo en cuenta lo apretada que suele estar esta LaLiga Hypermotion.

El Racing debería de perder tres partidos para ceder esa ventaja y que, además, sus perseguidores los ganen.

El Almería, a cuatro puntos y con el partido de vuelta aún por disputarse en El Sardinero, es el rival que, en estos momentos, compite el liderato del campeonato a los cántabros, aunque, como dice José Alberto, "queda aún un mundo", 13 jornadas, es decir, 39 puntos.

En cuanto al dato goleador de los verdiblancos, cada vez está más cerca de superar el récord que atesoran el Barcelona B y el Betis, en la temporada 2010/11, que a lo largo de las 42 jornadas hicieron 85 tantos.

Desde que la Segunda División tiene 22 equipos, hace 29 años, solo el Barcelona B de 2013, con 64 goles, había alcanzado los 60, un año en el que el filial culé terminó marcando 76.

Además, el cuadro verdiblanco ha alcanzado esta cifra de 60 goles por tercer año consecutivo, un hito que solo había logrado antes el filial barcelonista, el Almería y el Hércules.

Por otro lado, Andrés Martín se ha convertido con los dos tantos del otro día frente al Córdoba, en el jugador que más puntos ha dado a su equipo en el fútbol profesional español, 17, frente a los 15 que ha dado Mbappé al Real Madrid.Ah vale

El de Aguadulce (Sevilla) es la segunda temporada consecutiva que llega a los 15 tantos ligueros, ya que el año pasado llegó a los 17 goles, una cifra que tiene a tiro para superar quedando aún 13 jornadas. EFE

ksm/mg/fc