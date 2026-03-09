Un documental muestra sin filtros el día a día de los sordociegos para generar preguntas

José Luis Picón

Málaga, 9 mar (EFE).- El documental 'El abrazo de los peces (15 años después)' refleja, sin filtros, cómo es la vida cotidiana de las personas sordociegas en el único centro especializado de España con el objetivo, según su director, Chema Rodríguez, de generar en el espectador "preguntas que nadie le va a responder".

Rodríguez tiene una hija de 34 años, Clara, que es sordociega y que vive en el Centro Santa Ángela de la Cruz de Salteras (Sevilla), un lugar "muy singular" porque reúne a personas que sufren esta discapacidad en distintos grados.

"La residencia es así porque a la sordoceguera se llega desde muchos lugares diferentes. Puedes nacer viendo y oyendo y perder la vista, el oído o ambas cosas, o parcialmente una u otra", explica en una entrevista con EFE el director, que este lunes asiste al estreno mundial del documental en el Festival de Málaga.

Invita a "cerrar los ojos y taparse los oídos e intentar hacer las cosas que se hacen de forma cotidiana como lavarse los dientes, caminar o beber agua".

"Me preguntaba, más allá de las cuestiones físicas, cómo perciben la realidad las personas sordociegas, cómo sienten un tema de Vivaldi, un avión, una caricia o un beso".

Para saberlo, se encerró "varios meses en ese mundo burbuja, en ese planeta, para empezar a observarlos", y en la película expone al espectador "de manera cruda, sin ningún tipo de filtro, cómo es el día a día de estas personas, tratando de generar emociones que pueden llegar a la incomodidad".

"Los espectadores no van a salir sabiendo más de la sordoceguera que antes, pero sí van a sentir cosas. Si quieren información, que busquen en la Wikipedia o en ChatGPT", afirma.

Ha intentado "investigar cómo no ven o cómo no oyen" los residentes y, "aunque nadie lo sabe exactamente, porque es imposible", ha "conjeturado" a través de un "juego sensorial con el audio y la imagen" para intentar entender "la sensación de no ver y no oír".

Pero durante gran parte del tiempo, la cámara está en un plano fijo que permite al espectador "mirar por una mirilla y ser testigo de una realidad muy singular".

"Ellos son tan singulares, que cualquier intervención desvirtuaría la realidad. Quería quedarme con Carmen (una de las residentes) tres minutos y observarla en plano fijo, cómo se ríe, cómo de repente empieza a gritar o empieza a sentir cosas que no sabemos lo que son, y ahí entra la interpretación del espectador".

Destaca el trabajo de las mediadoras del centro, "que son seres de luz, una gente con una vocación brutal, que lloran y ríen con ellos, viven con y para ellos y están en permanente contacto porque son sus ojos y sus manos".

Uno de los objetivos del documental es "mostrar esta realidad tan singular y cómo de descuidada la tenemos", porque ese centro de Salteras "existe por la fuerza de los padres, por la Junta de Andalucía, que ayuda de alguna manera, y por algunas organizaciones, pero esto cubre menos de la mitad".

"Cada persona sordociega necesita una ratio de 1,7 o 1,8 personas a su disposición, y esto es muy costoso", resalta Rodríguez, que apunta que el centro sufre "un déficit enquistado que se va renegociando con los bancos", tiene "permanentemente la espada de Damocles del cierre y puede que algún año no pueda seguir".

Es una película "que puede ser dura, pero también tiene momentos tiernos y hasta de esbozar una sonrisa", según su director, que también la mostrará en el Festival de San Sebastián, además de emitirse en TVE y Canal Sur, y espera presentarla en algún otro gran festival internacional.

Para el estreno en Málaga tendrá una presencia muy especial, la de algunos de los residentes. "Hoy la verán por primera vez, vienen desde la residencia en autobús y están como locos por pasar por la alfombra roja". EFE

