Puente pide "más responsabilidad y menos excusas" en relación con el debate sobre la fiscalidad de las CCAA

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha cuestionado el debate fiscal en las comunidades autónomas, que considera marcado por "irresponsabilidad y excusas" porque las autonomías recaudan más o menos el cinco por ciento de lo que gastan, mientras que el 95 restante viene de impuestos de carácter nacional.

"Esto ha generado un país en el que algunos dirigentes políticos ejercen su irresponsabilidad en toda su dimensión", ha criticado, un punto en el que ha explicado también que las comunidades "se sacan de encima aquellos impuestos que tienen que recaudar, como el de patrimonio, sucesiones, etc., pero al mismo tiempo le piden a 'Papa Estado' más dinero para sanidad, educación, etc".

Y lo que paso con esto, ha lamentado el titular de Transportes, es que durante los últimos años las comunidades autónomas han recibido "300.000 millones de euros más que en los ocho años anteriores". "¿Y qué han hecho?", se ha preguntado a este respecto, para contestar que en Castilla y León, en lo que se refiere a la sanidad o la educación, "no se ha notado".

Frente a esta situación, ha destacado que un alcalde como el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, le "viene bien" a la Comunidad, ya que un regidor tiene que "rendir cuentas" en el ejercicio de su cargo y "no puede poner excusas".

"En materia de fiscalidad lo que hace falta es que en las comunidades autónomas haya cada vez más gente que tenga sentido de la responsabilidad y que ponga menos excusas. Esa es mi opinión", ha apostillado.

