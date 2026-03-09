El Badalona Women se conjura para "hacer historia" en la semifinal ante el Barcelona

Badalona, 9 mar (EFE).- El entrenador del Badalona Women, Marc Ballester, se mostró convencido de que pueden "hacer historia" y ganarle al Barcelona en la semifinal de la Copa de la Reina que comenzará el próximo jueves.

"Estamos en un campo que sabemos que al Barcelona no le va a resultar cómodo, un contexto distinto al que ellas están acostumbradas, mientras que para nosotras sí es nuestro hábitat habitual. Esa ventaja la vamos a aprovechar, y además tenemos la ilusión de hacerlo frente a nuestra gente", explicó el técnico catalán a EFE.

Ballester reconoció que hacer daño al conjunto azulgrana será complicado, pero confía en que su equipo sabrá aprovechar "momentos concretos para ser atrevidas y buscar la portería rival", y sabe que deberán estar muy finas en la definición porque no tendrán muchas oportunidades.

En la misma línea, la centrocampista María Llompart, una de las protagonistas en la atención a medios organizada por el club catalán, señaló que ya cumplieron el objetivo tras eliminar a la Real Sociedad en la prórroga (0-1) y que ahora, en la semifinal, deberán disfrutar de "un momento histórico para el club".

Sobre las opciones de sorprender al vigente campeón copero en una eliminatoria a doble partido, la futbolista de 25 años apeló al espíritu competitivo del equipo, aunque reconoció la dificultad "del reto".

"Es un partido que empieza 0-0 y cualquiera tiene la oportunidad de ganar. Sabemos contra quién jugamos y tenemos que ser realistas de la dificultad de la eliminatoria, pero aquí tenemos opciones de intentar llevarnos el partido", afirmó.

En la misma línea se expresó Ana González, quien aseguró que el equipo afronta el duelo "con mucha ilusión" y lo considera "un regalo" por la entidad del rival, del que admitió que es "un gustazo verle jugar".

La defensa española insistió en que el cuadro badalonés no renunciará "a nada" pese a la dificultad de la eliminatoria y destacó la línea de trabajo que mantiene el equipo desde la llegada a finales de noviembre de Marc Ballester, quien ha aportado mayor solidez al grupo, que marcha octavo en la Liga F Moeve.

"Creo que nos ha dado un poco de solidez defensiva, que al final es lo que hace que el equipo se construya con una portería cero y que después empecemos a anotar las jugadas que materialicemos", comentó.

Para la mayoría de las jugadoras será la primera eliminatoria de este calibre, salvo para la argentina Estefanía Banini, que ya sabe lo que es ganar la Copa de la Reina. Lo logró en 2023 con el Atlético de Madrid, marcando un gol decisivo que forzó la prórroga y viendo cómo su equipo vencía al Real Madrid en los penaltis.

"Me siento una jugadora más del equipo. Con la experiencia que tengo, simplemente trato de transmitirla, tanto dentro como fuera del campo, pero sin sentir presión ni carga personal. Aquí todas formamos parte de esto: todo el club aporta, y cada una tiene su responsabilidad en distintos roles", apuntó.

A sus 35 años, la '10' del Badalona Women dijo que trata de transmitir "calma" y compartir su experiencia ante este tipo de partidos con las compañeras más jóvenes, aunque reconoció que también se ha contagiado de "su ilusión y energía" a pocos días de un partido de estas características.

Banini se mostró convencida de que el Badalona Women puede plantar cara a "uno de los mejores equipos del mundo", con una identidad "muy construida" y una plantilla "muy completa".

Asimismo, su experiencia le recuerda, además, que la clave está en centrarse únicamente en los 90 minutos del partido de ida.

"Primero queremos concentrarnos en los primeros 90 minutos que se juegan aquí. Con el Barça debemos abordarlo de manera concreta. Para nosotras serán los primeros 45 minutos, en los que intentaremos mantener el resultado, y después iremos a buscarlo", concluyó. EFE

