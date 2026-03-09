Cluster Catástrofes pide anticipar riesgos y test de estrés para infraestructuras críticas

Madrid, 9 mar (EFE).- La Asociación Cluster Catástrofes y el Instituto de la Ingeniería han reclamado este lunes una mayor anticipación ante riesgos como catástrofes naturales y que se lleven a cabo test de estrés en las infraestructuras críticas para asegurar su correcto funcionamiento ante situaciones extremas.

En un manifiesto sobre la directiva europea CER para impulsar la resiliencia de las infraestructuras críticas, la Asociación Cluster Catástrofes y el Instituto de la Ingeniería han marcado los objetivos de cara a anticipar los riesgos, proteger a las personas y garantizar la continuidad de los servicios esenciales ante situaciones como una dana, erupciones volcánicas o apagones eléctricos.

"Nos preocupa la resiliencia de las infraestructuras críticas porque estamos viviendo un momento geopolítico y económico muy especial y circunstancias complejas, con una serie de catástrofes vividas en los últimos años", ha señalado durante la presentación del manifiesto la presidenta del Instituto de la Ingeniería de España, María Cruz Díaz.

Ha alertado de que la resiliencia tarda en construirse y, una vez que conseguimos que algo sea resiliente, hay que conservarlo, y se ha referido en concreto a las infraestructuras relacionadas con los transportes, la energía, el agua, la sanidad y las telecomunicaciones.

El presidente de la Asociación Cluster Catástrofes, Pedro Tomey, ha destacado que la continuidad de los servicios esenciales determina la seguridad y el bienestar y que, cuando estos pilares fallan, puede desencadenar un debilitamiento de la economía y, en situaciones críticas, una amenaza a la integridad física de las personas.

Por eso, han instado a las administraciones públicas a convertir la resiliencia en una política de Estado y a promover evaluaciones de riesgos que contemplen interdependencias y efectos en cascada entre sectores críticos.

También a los operadores de entidades críticas les han llamado a realizar evaluaciones de riesgo que contemplen escenarios complejos, fallos múltiples y eventos de alto impacto.

"La resiliencia no se construye cuando llega la crisis, sino mucho antes. Se construye con instituciones capaces de anticipar escenarios, con organizaciones preparadas para responder y gestionar incidencias y con una sociedad informada y comprometida", subraya el manifiesto. EFE