Pollán señala que "el punto verde" de Vox, y no los "puntos violetas", "devolverá" la seguridad a las mujeres

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha aseverado este domingo en Medina del Campo (Valladolid), que dicha localidad era "un lugar seguro para las mujeres y no porque haya puntos violetas", sino porque había "un punto verde, Vox", al que considera "el único partido que devolverá a las mujeres la tranquilidad de andar por las calles" sin importar la hora.

Así lo ha recalcado Carlos Pollán en el acto celebrado en la plaza Segovia de Medina del Campo, donde, en el Día de la Mujer, 8 de marzo, ha estado acompañado por el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal. En torno a un millar de asistentes, según la formación, han participado en este mitin.

Tras esa referencia a la seguridad que defienden para las mujeres, Pollán ha insistido en que actualmente y con Vox los españoles son "más" son "lo primero". "Hoy, en Medina del Campo hay más Vox y a partir del 15 de marzo, seguro que mucho más", ha garantizado.

Pollán ha repasado los diez días de "caravana de Vox" que suma en esta campaña en los que asevera que ha visto que "la España vaciada se llenaba de vida, con españoles de todas las edades y de todas las condiciones", mientras las plazas "se llenaban también de la emoción de no sentirnos extranjeros en nuestro país ni inseguros en nuestros barrios".

Sin embargo, se ha preguntado "qué pasará cuando el viernes acabe la campaña y la caravana de Vox deje de recorrer los pueblos y ciudades de nuestra tierra". Por ello, ha defendido que para que los españoles "no se sientan inseguros solo hay una respuesta, votar a Vox el próximo domingo".

Pollán ha recordado de nuevo al candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, algo que también ha hecho Santiago Abascal, que en Vox no se olvidan "de sus despreciables palabras" hacia el representante de la formación en el debate del pasado jueves, cuando interpretan que acusó al partido de "desear la muerte en el mar de los inmigrantes".

Por ello, tanto Pollán como Abascal han insistido en pedir a Fernández Mañueco que "rectifique" porque "miente".

Carlos Pollán se ha referido a que lo que Vox quiere hacer con "los que han entrado en España sin llamar a la puerta, a los que han cometido delitos, a los que viven del esfuerzo de los españoles" es "verles montados en un avión, con destino a sus países, con la prohibición de por vida de regresar aquí".

Por todo ello, Pollán ha reclamado el voto para sacar a Medina del Campo de la "lista de municipios más inseguros de España", en la que asegura que figura, y situarla entre los lugares "donde quedarse a vivir".

VIVIENDA Y "PRIORIDAD NACIONAL".

Por su parte, el cabeza de lista de Vox por Valladolid, Alberto Díaz Pico, ha querido incidir en el problema de la vivienda para los trabajadores y los jóvenes en España, en una localidad como Medina del Campo en la que apunta que el precio de la vivienda ha subido un 13 por ciento, de lo que culpa al "bipartidismo" por hacer "que el suelo sea un objeto de especulación y que los precios expulsen a nuestros hijos de su propia tierra".

Pero censura que no todos tienen ese problema ya que "sus concejales sí que tienen la posibilidad de adquirir chalets con piscina al precio de una vivienda de protección oficial".

Sin embargo, ha criticado que "a los demás los dejan sin ayudas", porque éstas, ha aseverado, "van al bolsillo de los inmigrantes".

En definitiva, Díaz Pico se ha comprometido a que Vox va a liberar el suelo y a bonificar fiscalmente a las familias y a aplicar "sobre todo la prioridad nacional".

El dinero debe ser para que los jóvenes de Medina puedan formar un hogar aquí y no para financiar chiringuitos ideológicos que nada tienen que ver con vuestras necesidades.