1-0. Azpilicueta regala a Akor Adams el gol que da ventaja al Sevilla al descanso

Sevilla, 8 mar (EFE).- El Sevilla le gana por la mínima al descanso al Rayo Vallecano gracias a un gol marcado por el delantero nigeriano Akor Adams (min. 13), que cabeceó en el segundo palo un centro medido desde la derecha de César Azpilcueta. EFE

