Urtasun pide a Feijóo explicar por qué rescata "de la mano de Abascal" "el PP de la guerra de Aznar"

Durante su comparecencia en Málaga, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, informó que el Ejecutivo prepara un paquete de medidas económicas para evitar que una posible crisis internacional repercuta en la ciudadanía española. Urtasun indicó que entre estas iniciativas figura la eventual reactivación de mecanismos puestos en marcha en etapas previas, como la ‘excepción ibérica’ para contener los precios eléctricos, el bono eléctrico y la intervención del mercado de alquiler de viviendas, siempre en función de la evolución del actual contexto de conflicto global. El ministro insistió en que la prioridad del Gobierno radica en impedir que las consecuencias de la situación recaigan sobre las familias, según publicó el medio de referencia.

En esa línea, el titular de Cultura reclamó al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que detalle los motivos por los que, según palabras de Urtasun recogidas por dicho medio, ha “decidido traernos de vuelta a España ese PP de la guerra del señor Aznar, que parecía enterrado en las catacumbas de la historia y que parece que nos está volviendo a rescatar, de la mano del señor Abascal”. Urtasun realizó estas declaraciones tras agradecer al sector cultural español su rechazo a la guerra y mencionó el apoyo explícito que diversas personalidades de la cultura expresaron durante la gala inaugural del Festival de Málaga, celebrada el viernes anterior.

La intervención de Urtasun giró sobre la posición del Partido Popular y de Vox respecto al conflicto en Irán, cuestionando su respaldo a iniciativas vinculadas a la política exterior que, a juicio del ministro, remiten a decisiones políticas del pasado. El titular de Cultura enfatizó que la postura oficial del Gobierno frente a la llamada “guerra de agresión ilegal” se mantiene firme y que la actuación del Ejecutivo está orientada a la defensa del derecho internacional, según puntualizó el mismo medio. En ese sentido, Urtasun aseguró que España no repetirá episodios similares a la participación en la guerra de Irak del año 2003.

Tal como consignó el medio, Urtasun explicó que la negativa del Gobierno a autorizar el uso de las bases militares de Rota y Morón para operaciones contra Irán encuentra su fundamento en los acuerdos bilaterales con Estados Unidos. Según el ministro, los convenios vigentes no contemplan emplear estas instalaciones para ofensivas de este tipo y la decisión responde a la voluntad de preservar la independencia y la legalidad en materia de relaciones internacionales.

Durante su intervención en la prensa, el ministro remarcó el mensaje de calma dirigido a la ciudadanía, subrayando el compromiso gubernamental de responder a la crisis internacional con políticas que protejan la estabilidad económica y social. Urtasun detalló que el Ejecutivo mantiene un diálogo abierto sobre la puesta en marcha de las medidas, dependiendo en todo momento de cómo evolucionen las tensiones globales y, especialmente, de la incidencia de estas sobre los precios y la economía familiar.

Entre los recursos mencionados para mitigar el posible impacto económico del conflicto figuran instrumentos ya utilizados durante la guerra en Ucrania. El ministro mencionó en particular la llamada ‘excepción ibérica’, que permitió limitar el costo de la electricidad a través de una intervención en el sistema de precios, así como el bono eléctrico destinado a aliviar los gastos de los hogares vulnerables y otras acciones en el sector de la vivienda. El medio de referencia indicó que el Gobierno estudia la viabilidad y el momento oportuno para reactivar estos y otros instrumentos si la coyuntura internacional así lo exige.

Dentro de la comparecencia, Urtasun también valoró que representantes del mundo cultural hayan respaldado la postura pacifista del Gobierno, y subrayó la importancia de la colaboración entre sectores sociales y gubernamentales para afrontar crisis internacionales. En relación con la postura del principal partido de la oposición, el ministro expuso que la coincidencia reciente entre el Partido Popular y Vox en asuntos de política exterior implica, desde su punto de vista, un regreso a prioridades y alianzas propias de etapas anteriores. El ministro hizo hincapié en la necesidad de que Feijóo explique públicamente los fundamentos de la orientación que está siguiendo su partido en esta materia.

Los medios presentes durante la intervención recogieron que el titular de Cultura defendió la autonomía del Gobierno para decidir el uso de infraestructuras estratégicas bajo el marco que establecen tanto la legislación nacional como los tratados internacionales. También subrayó la importancia de articular la respuesta a la crisis internacional protegiendo los derechos sociales y la estabilidad de las familias, un enfoque que el Ejecutivo, según Urtasun, ha priorizado en situaciones de emergencia anteriores.

Además de abordar las repercusiones económicas, el ministro destacó el propósito de mantener a la sociedad informada sobre las decisiones adoptadas en respuesta al conflicto, con el objetivo de demostrar transparencia y reafirmar el respeto a la legalidad internacional en todas las actuaciones. El propio Urtasun enfatizó que el Gobierno no participará en operaciones militares consideradas ilegales y pondrá en primer plano la protección de los intereses de la población española ante cualquier escenario de crisis.