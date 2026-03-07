Temas del día de EFE España del sábado 7 de marzo de 2026

ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN

Soria - El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en un acto de partido con motivo de las elecciones de Castilla y León y del Día de la Mujer de este 8 de marzo, en el que también intervienen la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Soria - El candidato a la reelección por el PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, participa en un mitin en Soria.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Valladolid - Castilla y León y sus nueve circunscripciones electorales provocan que un puñado de votos pueda decantar si un partido entra o no en el Parlamento autonómico y que, además, miles de votos se queden huérfanos de representación, en concreto más de 128.000 en las pasadas elecciones.

(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 55019535868)

PARTIDOS VOX

Madrid - Vox mantiene rumbo fijo sin desviarse un milímetro de la estrategia para ampliar su electorado, en un momento crucial para el poder autonómico del PP con gobiernos aún por formar en Extremadura y Aragón y con próximas elecciones en Castilla y León y Andalucía. Belén Gil Orantos.

(Texto enviado a las 08:00; 667 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 55019540999)

IRÁN GUERRA

Madrid - La decisión del Gobierno español de enviar una fragata a aguas chipriotas resucita un debate jurídico con más de veinte años, desde que una ley obligó a que el Congreso autorizase las misiones en el exterior y al mismo tiempo exceptuase las directamente relacionadas con el interés nacional.

(Texto enviado a las 08:45; 603 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8022236463)

Madrid - El barril de petróleo Brent, la referencia en Europa, superará los 100 dólares si la tensión en Oriente Medio por la guerra en Irán aumenta y se produce un bloqueo prolongado del Estrecho de Ormuz, aunque "por el momento" los expertos confían en no llegar a ese extremo.

(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023365591)

Madrid - El conflicto en Oriente Medio abre un nuevo panorama incierto para el comercio agroalimentario, por los temores a una crisis de precios y de costes, que se unen a las amenazas contra España por parte de Estados Unidos.

(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023240583)

DIA MUJER

Madrid - España cuenta con un empleo femenino récord en 10,5 millones, aunque la tasa de actividad es 9,5 puntos inferior a la de los hombres, en un contexto laboral en el que las mujeres se concentran en ocupaciones del sector servicios, asumen la mayor parte del empleo parcial y están lejos de la paridad en puestos de alta dirección.

(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023220869)

León - La primera mujer que reinó por derecho propio y no como consorte en Europa, la reina Urraca I, se adelantó a su tiempo incluso en la fecha de su muerte, un 8 de marzo de 1126, hace 900 años, y sus restos descansan en el Panteón de los Reyes de León.

(Texto) (Foto)

FESTIVAL MÁLAGA

Málaga - El Festival de Cine de Málaga celebra su segunda jornada, en la que se presentan tres largometrajes a concurso, se exponen los documentales de Miguel Poveda o Miguel Ángel Muñoz, y se premia a la actriz Rossy de Palma, entre otros eventos.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

MÚSICA CHAMBAO (Entrevista)

Madrid - A pesar de cumplir 25 años de existencia, cuando acuñó el llamado 'flamenco chill', Chambao celebra su vigencia con un disco repleto de colaboraciones, de Alejandro Sanz a Ricky Martin, justo en un momento en el que su influencia se deja sentir en generaciones jóvenes, de Judeline a la última canción en ganar Benidorm Fest. Javier Herrero.

(Texto a las 10:00; 864 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

LITERATURA NOVEDADES (Entrevista)

Madrid - Tras el éxito de sus dos primeras novelas, la escritora Greta Alonso publica 'El asesino de invierno' (Planeta), una inquietante historia sobre una serie de crímenes aparentemente rituales que sacuden una ciudad del norte, con la que sigue firmando con este seudónimo, aunque por primera vez no se esconde tras él. Amanda Rodríguez Machín.

(Texto a las 09:30 ; 663 palabras)

GARCÍA LLOVET

Barcelona - La escritora Esther García Llovet cierra su trilogía "de los países del este" con 'Las jefas', una comedia 'kitsch' gamberra que transcurre en un resort de lujo y tiene por protagonistas a tres mujeres ricas de capa caída y el manitas del hotel. Lara Malvesí.

(Texto) (Foto)

VIDEOJUEGOS LANZAMIENTO

Madrid - El genio japonés Akira Toriyama, creador, entre otros, del legendario manga ‘Dragon Ball’, puso también al servicio de los videojuegos su arte en clásicos como ‘Dragon Quest’. Veintiséis años después, la exitosa séptima entrega de esta saga vuelve a la vida con un lanzamiento completamente actualizado que mantiene su espíritu original. Por Javier Picazo Feliú.

(Texto enviado a las 08:35; 631 palabras) (Foto) (Vídeo)

TIEMPO DANA

Madrid- La influencia de una dana dejará este sábado lluvias generalizadas, especialmente en Cantabria, Tarragona, Castellón y Baleares, además de nevadas con acumulados significativos en las sierras del sudeste, la Ibérica sur, oeste del sistema Central y la Cantábrica.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

10:00h.- Barcelona.- GOVERN CATALUÑA.- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, encabeza la reunión extraordinaria del Consejo del Diálogo Social de Cataluña. Palau de la Generalitat y streaming en govern.cat. (Texto) (Foto)

11:00h.- Soria.- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN.- El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en un acto de partido con motivo de las elecciones de Castilla y León y del Día de la Mujer de este 8 de marzo, en el que también intervienen la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:30h.- Valladolid.- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN.- Las dirigentes de Podemos Ione Belarra e Irene Montero participan junto al candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, en un acto de campaña en Valladolid. Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero. Travesía de Verbena. (Texto) (Foto)

11:45h.- San Fernando (Cádiz).- PARTIDOS PSOE.- La secretaria general del PSOE andaluz y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, preside la 27 edición de los Premios Clara Campoamor, con motivo de la celebración del 8M. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:45h.- Valladolid.- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN.- El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo; la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, atienden a los periodistas antes de participar en un acto junto al candidato de En común (IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo), Juan Gascón, con motivo de las elecciones de Castilla y León. Centro Cívico Canal de Castilla. Paseo del Jardín Botánico. (Texto) (Foto)

12:00h.- Soria.- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN.- El candidato a la reelección por el PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernánez Mañueco, participa en un mitin en Soria. Aula Magna Tirso de Molina. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Vilanova i la Geltrú (Barcelona).- PARTIDOS PPC.- La coordinadora de Vivienda del PP, Paloma Martín, y el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, participan en una jornada sobre vivienda. Edificio Neàpolis. Rambla de l'Exposició, 59. (Texto)

13:00h.- Toro (Zamora).- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios con motivo de la campaña electoral en Castilla y León. Mirador del Alcázar. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

18:00h.- León.- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, protagoniza un mitin de campaña de las elecciones de Castilla y León junto al candidato Carlos Pollán. Palacio de Congresos. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:30h.- Soria.- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN SORIA YA.- La formación Soria Ya celebra su acto central de campaña electoral con motivo de los comicios del próximo 15 de marzo. Centro Gaya Nuño. (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

11:00h.- Azkoitia (Gipuzkoa).- EMPRESAS SIDENOR.- Manifestación sindical en contra de la decisión de Sidenor de cerrar el tren de laminación de la planta de Azkoitia y trasladar a 36 trabajadores a Reinosa (Cantabria). Planta Sidenor.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

12:00h.- Arrasate (Gipuzkoa).- VÍCTIMAS TERRORISMO.- El PSE-EE recuerda y homenajea al concejal socialista Isaías Carrasco, asesinado por ETA el 7 de marzo de 2008, en un acto en el que interviene el secretario general de la formación, Eneko Andueza, y el histórico socialista Jesús Eguiguren. C/Navas de Tolosa. (Texto) (Foto)

12:35h.- La Granja (Segovia).- DEFENSA SEGURIDAD.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, participa en el XII Encuentro Intergeneracional 'Una política de defensa a la altura de los desafíos de seguridad. El Reto de Preservar la Seguridad y la Democracia', organizado por la Fundación Foro de Foros. Centro de Congresos y Convenciones Guardia de Corps.

SOCIEDAD

10:00h.- València.- DÍA MUJER.- La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, participa, junto a la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, en la jornada sobre Igualdad de los socialistas valencianos con motivo del 8M. Sporting Club Russafa, c/ Sevilla, 5. (Texto) (Foto)

10:45h.- Bilbao.- DÍA MUJER.- El PNV celebrará el Día Internacional de la Mujer reuniendo a mujeres del partido y con la lectura de un manifiesto. (10:45h.- Gráficos). Plaza de la Convivencia. (Texto) (Foto)

11:00h.- Mérida.- DÍA MUJER.- Acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer en el que interviene la presidenta de la Junta, María Guardiola. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- DÍA MUJER.- El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital, Óscar López, asiste a la entrega de los Premios ‘Ana Tutor’ para reconocer y agradecer a mujeres y entidades que se han destacado por su trabajo en defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, entre ellas la actriz Lola Herrera, la periodista Nerea Pérez de las Heras y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Calle Miguel Fleta, 8. (Texto)

10:30h.- Cartagena (Murcia).- DÍA MUJER.- El secretario general del PP, Miguel Tellado; el presidente del partido en la Región de Murcia, Fernando López Miras, y la líder de esa formación en Cartagena, Noelia Arroyo, clausuran el acto central del PP con motivo del Día Internacional de la Mujer. Restaurante Cuarentaytrés. Paseo Alfonso XII. (Texto) (Foto)

11:00h.- La Laguna (Tenerife).- SALUD LOGOPEDIA.- La presidenta del Colegio Profesional de Logopedas de Canarias, Susana Nieto, asiste al acto central del Día Europeo de la Logopedia para reflexionar sobre el impacto de la inteligencia artificial en la disciplina y dar visibilidad a la labor de los profesionales en el apoyo a la infancia y la rehabilitación neurológica. Plaza de la Concepción.

12:00h.- Santander.- SUCESOS SANTANDER.- Ecologistas en Acción convoca una concentración para pedir la dimisión de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, tras el suceso de la pasarela costera de El Bocal en el que fallecieron seis jóvenes. Ayuntamiento.

12:00h.- Sevilla.- DÍA MUJER.- La asociación Revuelta de Mujeres en la Iglesia convoca una concentración ante el Arzobispado de Sevilla con motivo del Día de la Mujer Plaza Virgen de los Reyes, frente al Arzobispado.

12:00h.- Luanco (Gozón).- DÍA MUJER.- El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, interviene en el acto institucional de conmemoración del Día Internacional de las Mujeres organizado por el Ejecutivo autonómico. Asisten el presidente de la Junta General, Juan Cofiño, y la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra. Museo Marítimo. (Texto) (Foto)

CULTURA Y TENDENCIAS

Pamplona - Navarra vuelve a vivir este fin de semana una de sus citas religiosas más emblemáticas con la celebración de las Javieradas 2026, una de las peregrinaciones más multitudinarias y arraigadas de la Comunidad Foral.

10:00h.- Málaga.- MUSEO MÁLAGA.- El ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, visita el Museo de Málaga. Plaza Aduana. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Málaga.- FESTIVAL MÁLAGA.- Rueda de prensa de presentación de la película 'Hangar Rojo', a concurso en el Festival de Cine de Málaga. Cine Albéniz. (Texto) (Foto)

10:30h.- Málaga.- FESTIVAL MÁLAGA.- La película 'Altas capacidades', a concurso en el Festival de Cine de Málaga, se presenta en rueda de prensa. Cine Albéniz. (Texto) (Foto)

12:00h.- Gijón.- SEMANA NEGRA.- El director de la Semana Negra de Gijón, Miguel Barrero, presenta un primer avance de algunas de las actividades de la XXXIX edición del encuentro, que se celebrará del 3 al 12 de julio de 2026. Sala de Conferencias del Centro de Cultura Antiguo Instituto.

12:00h.- Barcelona.- DIA MUJER.- El Museo Nacional de Arte de Cataluña acoge un acto de reconocimiento a una cincuentena de artistas nacidas entre 1920 y 1950, en una iniciativa organizada conjuntamente con la Red de Museos de Arte de Cataluña. MNAC.

12:00h.- Málaga.- FESTIVAL MÁLAGA.- Rueda de prensa de la película 'Corredora', a concurso en el Festival de Cine de Málaga. Cine Albéniz. (Texto) (Foto)

13:00h.- Málaga.- FESTIVAL MÁLAGA.- La actriz Rossy de Palma inaugura el monolito con el que se reconoce su trabajo en el marco del Festival de Cine de Málaga. Paseo Antonio Banderas. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

13:00h.- Madrid.- ARCO 2026.- Mesa redonda '30 aniversario del IAACC Pablo Serrano', que se organiza en la feria de arte contemporáneo ARCO con motivo de la participación del Gobierno aragonés en los certámenes que se celebran en la Semana del Arte en Madrid. Sala AVWL. Pabellón 9 de IFEMA.

17:00h.- Olivenza (Badajoz).- TOROS OLIVENZA.- Toros de la ganadería de El Puerto de San Lorenzo para José María Manzanares, Daniel Luque y Juan Ortega. Plaza de toros. (Texto) (Foto)

18:00h.- Plasencia (Cáceres).- MÚSICA TUNAS.- Tunas de Canarias, Andalucía y Castilla y León se dan cita en el XI Certamen de Tunas 'Ciudad de Plasencia' Teatro Alkázar.

18:30h.- Jerez de la Frontera (Cádiz).- FESTIVAL TEATRO.- La 30 edición del festival de Jerez concluye con el estreno absoluto de 'Arte', de la bailaora Beatriz Morales, y 'Lo inédito', de la compañía flamenca Lo Inédito. Centro Social Blas Infante y Teatro Villamarta. (Foto)

19:00h.- San Sebastián.- CONCIERTO MUSIKENE.- Concierto de Musikene Banda Sinfonikoa, formación integrada por más de sesenta estudiantes de viento y percusión. Musikene.

19:45h.- Murcia.- FRANCISCO RABAL.- Gala del Centenario de Francisco Rabal y entrega del premio Francisco Rabal de la Cultura a la actriz Eva Llorach. Filmoteca Regional 'Francisco Rabal'.Plaza Fontes. (Foto)

20:30h.- Cáceres.- PREMIOS MÚSICA.- Gala de entrega de los Premios de la Música Extremeña 2026, en la que se reconoce la labor de artistas y festivales en sus distintas categorías. Gran teatro.

20:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- ESPECTÁCULOS MUSICAL.- Estreno de 'Supersaurio, el musical', adaptación de la primera novela de la escritora canaria Meryem El Mehdati, un espejo generacional que denuncia con humor las contradicciones de una sociedad que promete éxito, pero entrega precariedad. Teatro Cuyás .

21:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA MATRIX.- El grupo británico Juno Reactor interpreta la música que compuso para la saga cinematográfica 'Matrix', en un concierto incluido en la programación del Festival Tenerife Noir. Teatro Guiniguada.

21:30h.- La Laguna (Tenerife).- MUSICA CONCIERTO.- La artista y compositora Natalia Lacunza ofrece un concierto para presentar su propuesta musical de pop íntimo, R&B y electrónica recogida en trabajos como su álbum debut ‘Tiene que ser para mí’. Paraninfo.

23:59h.- València.- FALLAS VALÈNCIA.- Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento de València a cargo de Pirotecnia Tomás, de Benicarló (Castellón), que disparará 89 kilos de material pirotécnico en siete minutos. Plaza del Ayuntamiento.

