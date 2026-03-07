Temas del día de EFE España del sábado 7 de marzo de 2026 (13:30 horas)

IRÁN GUERRA

Madrid - Sánchez acusa a Feijóo y Abascal de apoyar una guerra que va a perjudicar a los españoles

(Foto) (Vídeo) (Audio)

Valladolid - Sumar e IU ven innecesario someter al Congreso la movilización de tropas militares



Málaga - Urtasun insta a Feijóo y Abascal a explicar por qué rescatan "el PP de la guerra de Aznar"



Madrid - El Gobierno condena "rotundamente" los ataques "masivos" de Israel contra Líbano

(Foto)

Madrid - Exteriores informa de que salen hacia España los primeros vuelos comerciales desde Qatar



Madrid - La fragata a Chipre, ¿entre las excepciones a la autorización del Congreso?

Madrid - La fragata a Chipre, ¿entre las excepciones a la autorización del Congreso?

Madrid - El petróleo superará los 100 dólares si la tensión en Oriente Medio va en aumento



Madrid - El gasóleo sube 32 céntimos en 5 días en la península, según Facua, que pide topar precios



Madrid - Preguntas y respuestas sobre el impacto agroalimentario del conflicto en Oriente Medio

Madrid - Preguntas y respuestas sobre el impacto agroalimentario del conflicto en Oriente Medio

ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN

Valladolid - Por un puñado de votos: radiografía del 'voto útil' e 'inútil' en Castilla y León

Valladolid - Por un puñado de votos: radiografía del 'voto útil' e 'inútil' en Castilla y León

GOBIERNO EXTREMADURA

Cartagena (Murcia) - El PP pide a Vox abandonar tacticismo electoral tras bloquear investidura de Guardiola

(Foto)

PARTIDOS VOX

Madrid - Vox sigue su propia ruta en un momento crucial para el poder autonómico del PP

Madrid - Vox sigue su propia ruta en un momento crucial para el poder autonómico del PP

DIA MUJER

Madrid - Las manifestaciones feministas del 8M ya son 'Lugar de Memoria Democrática'

(Vídeo) (Audio)

Madrid - El feminismo se manifiesta este domingo por el 8M con el eco de un mundo en conflicto



Soria/Madrid - Sánchez reivindica por el 8 de marzo el feminismo del PSOE contra la "ola reaccionaria"

(Foto) (Vídeo) (Audio)

Cartagena (Murcia) - Tellado afirma que la igualdad debe ser la "columna vertebral de la democracia"

(Foto)

Madrid - Sumar exige garantizar el aborto y acabar con el acoso a las puertas de las clínicas



Madrid - La ocupación récord de 10,5 millones de mujeres aún esconde desigualdades laborales

Madrid - La ocupación récord de 10,5 millones de mujeres aún esconde desigualdades laborales

Tarragona - Teresa Fortuny, sindicalista de 81 años: "Los derechos conquistados no son permanentes"

(Foto) (Vídeo) (Audio)

León - La sincronía histórica de Urraca: la primera reina murió un 8 de marzo hace 900 años

(Foto) (Vídeo)

TERRORISMO YIHADISTA

Madrid - Detenidos dos expertos en artes marciales mixtas vinculados al terrorismo yihadista



SALUD REPRODUCTIVA

Madrid - El PSOE propone medidas para un acceso equitativo a la salud reproductiva en todo el país



FESTIVAL MÁLAGA

Málaga - 'Hangar rojo' saca a la luz la represión a militares chilenos tras el golpe de Pinochet

(Foto) (Vídeo) (Audio)

CHAMBAO ANIVERSARIO (Entrevista)

Madrid - Chambao celebra 25 años de vigencia, de Benidorm Fest al oficioso "himno de Andalucía"

(Foto) (Vídeo) (Audio)

MÚSICA MORRISSEY

València - Morrissey inicia en València su gira española con nuevo disco y su legado con los Smiths



LITERATURA NOVEDADES (Entrevista)

Madrid - Greta Alonso publica 'El asesino de invierno', una inquietante novela



GARCÍA LLOVET (Entrevista)

Barcelona - La escritora Esther García Llovet vuelve con 'Las jefas': "Nunca juzgo a mis personajes"

(Foto)

FALLAS VALENCIA

València - Las Fallas 2026 quemarán 10 millones de creatividad e ironía para cerrar un duro invierno

(Foto)

VIDEOJUEGOS LANZAMIENTO

Madrid - ‘Dragon Quest VII Reimagined’: el renacer de una leyenda de los videojuegos

(Foto) (Vídeo)

TIEMPO DANA

Madrid- Zonas de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Cantabria, en aviso amarillo por lluvias

(Foto) (Vídeo)

Logroño - La Rioja activa la fase de emergencia del Plan de Inundaciones por aumento de caudales



Barcelona - Los equipos de emergencias prosiguen con la búsqueda del hombre desaparecido en una riera



AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

18:00h.- León.- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, protagoniza un mitin de campaña de las elecciones de Castilla y León junto al candidato Carlos Pollán. Palacio de Congresos. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:30h.- Soria.- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN SORIA YA.- La formación Soria Ya celebra su acto central de campaña electoral con motivo de los comicios del próximo 15 de marzo. Centro Gaya Nuño. (Texto) (Foto)

CULTURA Y TENDENCIAS

17:00h.- Olivenza (Badajoz).- TOROS OLIVENZA.- Toros de la ganadería de El Puerto de San Lorenzo para José María Manzanares, Daniel Luque y Juan Ortega. Plaza de toros. (Texto) (Foto)

18:00h.- Plasencia (Cáceres).- MÚSICA TUNAS.- Tunas de Canarias, Andalucía y Castilla y León se dan cita en el XI Certamen de Tunas 'Ciudad de Plasencia' Teatro Alkázar.

18:30h.- Jerez de la Frontera (Cádiz).- FESTIVAL TEATRO.- La 30 edición del festival de Jerez concluye con el estreno absoluto de 'Arte', de la bailaora Beatriz Morales, y 'Lo inédito', de la compañía flamenca Lo Inédito. Centro Social Blas Infante y Teatro Villamarta. (Foto)

19:00h.- San Sebastián.- CONCIERTO MUSIKENE.- Concierto de Musikene Banda Sinfonikoa, formación integrada por más de sesenta estudiantes de viento y percusión. Musikene.

19:45h.- Murcia.- FRANCISCO RABAL.- Gala del Centenario de Francisco Rabal y entrega del premio Francisco Rabal de la Cultura a la actriz Eva Llorach. Filmoteca Regional 'Francisco Rabal'.Plaza Fontes. (Foto)

20:30h.- Cáceres.- PREMIOS MÚSICA.- Gala de entrega de los Premios de la Música Extremeña 2026, en la que se reconoce la labor de artistas y festivales en sus distintas categorías. Gran teatro.

20:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- ESPECTÁCULOS MUSICAL.- Estreno de 'Supersaurio, el musical', adaptación de la primera novela de la escritora canaria Meryem El Mehdati, un espejo generacional que denuncia con humor las contradicciones de una sociedad que promete éxito, pero entrega precariedad. Teatro Cuyás .

21:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA MATRIX.- El grupo británico Juno Reactor interpreta la música que compuso para la saga cinematográfica 'Matrix', en un concierto incluido en la programación del Festival Tenerife Noir. Teatro Guiniguada.

21:30h.- La Laguna (Tenerife).- MUSICA CONCIERTO.- La artista y compositora Natalia Lacunza ofrece un concierto para presentar su propuesta musical de pop íntimo, R&B y electrónica recogida en trabajos como su álbum debut ‘Tiene que ser para mí’. Paraninfo.

23:59h.- València.- FALLAS VALÈNCIA.- Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento de València a cargo de Pirotecnia Tomás, de Benicarló (Castellón), que disparará 89 kilos de material pirotécnico en siete minutos. Plaza del Ayuntamiento.

