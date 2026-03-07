Sorloth y Soler establecen el empate al descanso (1-1)

Madrid, 7 mar (EFE).- Los goles de Alexander Sorloth, en el minuto 5 para el Atlético de Madrid, y Carlos Soler, en el 9 para la Real Sociedad, establecen el empate al descanso en su duelo de este sábado en LaLiga EA Sports en el estadio Metropolitano. EFE
Últimas Noticias
El PP exige explicaciones al Gobierno por el aumento de la entrada de migrantes a Ceuta
PNV reprocha al Gobierno que no informe sobre la postura adoptada ante el ataque de EEUU a Irán ni dé explicaciones
La portavoz jeltzale Maribel Vaquero exige que se aclare la reacción oficial tras las acciones militares entre Washington y Teherán, pidiendo transparencia y diálogo, y subraya la necesidad de priorizar el respeto al derecho internacional y los derechos humanos
La mexicana Ramos gana por delante de la española Monje el maratón de marcha de Dudince
Almeyda modifica media defensa e Íñigo Pérez revoluciona su once
Cinco heridos en la A-601 en varias colisiones durante una granizada en Segovia
MÁS NOTICIAS