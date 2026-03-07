Sorloth y Soler establecen el empate al descanso (1-1)

El PP exige explicaciones al Gobierno por el aumento de la entrada de migrantes a Ceuta

PNV reprocha al Gobierno que no informe sobre la postura adoptada ante el ataque de EEUU a Irán ni dé explicaciones La portavoz jeltzale Maribel Vaquero exige que se aclare la reacción oficial tras las acciones militares entre Washington y Teherán, pidiendo transparencia y diálogo, y subraya la necesidad de priorizar el respeto al derecho internacional y los derechos humanos