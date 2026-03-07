Abascal afirma que Mañueco renuncia a pactar con Vox por su alusión a los inmigrantes

Toro (Zamora), 7 mar (EFE).- La afirmación que realizó en el debate electoral el candidato del PP a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, sobre que, en materia de inmigración, a Vox le gustaría tirar seres humanos al mar es "en realidad una renuncia a pactar con Vox".

Así lo ha declarado este sábado el presidente de esa formación, Santiago Abascal, que ha asistido a un acto de la campaña electoral de Castilla y León en Toro (Zamora).

Ha insistido en pedir a Fernández Mañueco que "rectifique rápido" porque es "un insulto totalmente inaceptable" y resultaría conveniente que lo hiciera para "la buena marcha" de la campaña.

Ha agregado que aunque cada uno defiende sus argumentos "con más o menos contundencia" hay límites que no se pueden sobrepasar, "y el señor Mañueco los está sobrepasando".

Ha advertido de que el presidente autonómico y candidato del PP, si gana las elecciones, no puede después pretender llegar a acuerdos con Vox y tendrá que hablar con el PSOE.

Sobre la posibilidad de llegar a acuerdos con el PP en Extremadura, Santiago Abascal ha asegurado que sigue "la mano tendida", pero no negocian bajo presión, coacciones o "bajo una guerra sucia del Partido Popular contra Vox".

Ha desmentido la afirmación del secretario general del PP, Miguel Tellado, de que Vox lleva siete días sin sentarse a negociar y ha recordado que esta misma semana lo han hecho en un encuentro del que se han levantado actas.

Ha añadido que aunque quieren negociar lo que no van a hacer es "regalarle" los votos al PP para que luego "siga haciendo y deshaciendo a la limón con el Partido Socialista y con las políticas pactadas en Bruselas". EFE

