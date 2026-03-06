El TSJC eleva la pena para el condenado por asesinar a su pareja en un hotel de Salou (Tarragona)

La Sección de Apelaciones de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha estimado parcialmente el recurso de apelación de la Fiscalía contra la sentencia del juicio con jurado celebrado en la Audiencia Provincial de Tarragona y eleva la pena impuesta para el condenado por el asesinato de su pareja en un hotel de Salou (Tarragona).

La sentencia consultada por Europa Press recoge que uno de los motivos que esgrimía la Fiscalía en su recurso era que, teniendo en cuenta la aplicación de la atenuante simple por consumo de drogas y alcohol se podía imponer la pena en su mitad inferior, pero "en ningún caso rebajar la pena en un grado".

El tribunal entiende que, teniendo en cuenta que concurren la atenuante simple de intoxicación y la agravante de parentesco, la pena a imponer debe mantenerse en el grado legalmente previsto, y procede a fijar la pena en 15 años y 6 meses de prisión, frente a los 15 que le habían sido impuestos inicialmente.

Además, mantiene la responsabilidad civil, debiendo indemnizar con 150.000 euros al hijo, 20.000 a cada uno de los hermanos y 80.000 euros a la madre de la víctima.

Los hechos ocurrieron en julio de 2023 cuando, después de una discusión, el acusado asfixió a su pareja en la habitación de un hotel en Salou en el que se encontraban alojados durante unas vacaciones.