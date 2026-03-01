Mañueco anuncia una ayuda de 900 euros para el permiso B de conducir y de 1.800 euros para el de camión o autobús

Quienes opten por obtener el carné de camión, autobús o el certificado de aptitud profesional contarán con una ayuda total de 1.800 euros, una cantidad dividida en dos subvenciones de 900 euros, dirigida a facilitar el acceso a cualificaciones valoradas dentro del mercado laboral. Esta iniciativa, abierta a personas adultas de cualquier edad y focalizada especialmente en sectores con elevada demanda de empleo, fue detallada durante un acto en Segovia por Alfonso Fernández Mañueco, presidente del Partido Popular de Castilla y León y candidato a la reelección como presidente de la Junta, según consignó el medio.

El anuncio tuvo lugar en la capital segoviana, en una parada de la caravana electoral del PP que recorrerá las nueve provincias de la comunidad autónoma durante la campaña. De acuerdo con lo informado por diversos medios, el acto se desarrolló frente al santuario de Nuestra Señora de Fuencisla y contó con la presencia del propio Fernández Mañueco, quien presentó la medida como un apoyo dirigido expresamente a jóvenes de entre 18 y 30 años. Según detalló el presidente del PP, la ayuda para la obtención del permiso tipo B —que permite conducir turismos, furgonetas ligeras y ciertos vehículos de dos ruedas— ascenderá a un máximo de 900 euros.

Fernández Mañueco explicó que estas subvenciones permitirán cubrir diversos gastos asociados a la obtención de los permisos, incluyendo tasas administrativas, matrícula y clases prácticas, según publicó el medio. El mandatario regional también indicó que durante la próxima legislatura, cerca de 50.000 jóvenes podrían beneficiarse de esta ayuda, orientada a impulsar la inserción laboral y a potenciar la cualificación profesional en sectores con escasez de trabajadores.

Por otro lado, el presidente del PP hizo énfasis en que el apoyo económico para el carné de camión y autobús, junto al certificado de aptitud profesional, sumará un total de 1.800 euros. Esta cuantía está pensada para promover el acceso a puestos en el sector del transporte de mercancías y de viajeros, ámbitos con una “enorme demanda laboral”; así lo expresó Fernández Mañueco durante su intervención, según informó la prensa local. Estas nuevas convocatorias de ayudas, previstas para este año, también estarán abiertas a personas mayores de 30 años, ampliando así la cobertura a otros perfiles profesionales.

Además del nuevo paquete de subvenciones para permisos de conducir, Fernández Mañueco repasó otras medidas incluidas en el programa electoral del PP en Castilla y León. Entre estas se encuentra el mantenimiento del servicio de transporte público gratuito a través del ‘buscyl’ y el compromiso de aplicar una bonificación del 60 por ciento en los peajes, medidas destinadas a favorecer la movilidad y reducir los costes para los residentes.

El presidente popular también hizo referencia a la gratuidad de la matrícula del primer curso universitario para los estudiantes empadronados en Castilla y León. Según detalla el medio, esta iniciativa pretende aliviar la carga económica de las familias y propiciar el acceso de la población joven a la educación superior. Dentro del apoyo a los autónomos, destacó la puesta en marcha de un bono de 300 euros.

Fernández Mañueco expuso propuestas adicionales para fomentar la emancipación juvenil, como la cuenta ahorro vivienda, que posibilitará deducciones en el impuesto sobre la renta por un valor de hasta 7.500 euros. Señaló, asimismo, la ampliación del parque público de vivienda con 800 nuevas propiedades disponibles en el primer año de la legislatura para jóvenes interesados en acceder a una primera residencia, así como una bonificación de 30.000 euros para quienes decidan adquirir vivienda en municipios rurales. Esta última medida cuenta con la colaboración de las diputaciones provinciales.

En lo relativo a la conciliación laboral y familiar, el presidente autonómico anunció la duplicación del bono nacimiento, elevando la ayuda hasta los 5.000 euros. Asimismo, recordó que se mantiene la gratuidad de la educación entre los 0 y los 16 años y se mantienen las ayudas para compatibilizar la vida laboral y familiar a través de programas como ‘Madrugadores’, ‘Tardes en el cole’ y ‘Conciliamos’ durante los periodos vacacionales.

Durante su intervención, Fernández Mañueco también mencionó el apoyo a los jóvenes agricultores, destacando el incremento de las ayudas para quienes quieren incorporarse al sector agrario: de 70.000 a 100.000 euros en la última legislatura, tal como publicó la prensa regional. Por otro lado, quienes opten a una formación técnica avanzada en el ámbito agrícola podrán acceder a formación en centros de formación profesional y centros agrarios especializados.

La caravana del PP presentada en Segovia fue descrita por Fernández Mañueco como “una caravana de compromisos y certezas”, con la vocación de trasladar a la ciudadanía las propuestas diseñadas para dar respuesta a las necesidades de los residentes de Castilla y León y dinamizar sectores económicos clave. Estas medidas, según reiteró el candidato, buscan articular desde la administración autonómica mecanismos de protección y estímulo para la población joven, promoviendo tanto su acceso al mercado laboral como su establecimiento en la comunidad, en especial en zonas rurales o despobladas.