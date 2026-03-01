Espana agencias

Ayuso reprocha que familiares de Zapatero "han facturado" de Plus Ultra y pregunta si no había otra empresa que rescatar

Isabel Díaz Ayuso cuestiona la elección de Plus Ultra en los rescates de la pandemia, remarca supuestos pagos a allegados de José Luis Rodríguez Zapatero y señala al expresidente por vínculos con gobiernos latinoamericanos y negocios relacionados

Guardar

Durante un acto de campaña en Valladolid, Isabel Díaz Ayuso planteó que un total de 200.000 euros, a razón de 3.000 euros al mes, fueron facturados por familiares del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a la aerolínea Plus Ultra. Al exponer este dato, la presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del Partido Popular de Madrid puso en cuestión la justificación del rescate de esta empresa durante la pandemia y preguntó si no existían otras compañías que realmente necesitasen ese apoyo financiero en el contexto del cierre de actividades que impactó a la clase media en España. Según informó la agencia Europa Press, Ayuso centró su intervención en señalar conexiones económicas entre Plus Ultra y personas del entorno de Zapatero.

El medio Europa Press detalló que las declaraciones de Ayuso se produjeron en el marco de un mitin del Partido Popular con motivo de las elecciones autonómicas de Castilla y León. Desde el escenario, señaló: “¿No había otra empresa en España que necesitara de verdad ser rescatada en mitad de la pandemia cuando hundieron a la clase media con sus cierres? Si me parece bien que vayan rescatando empresas, pero ¿por qué esta? ¿Por qué esta que es la que va y vuelve todo el tiempo a República Dominicana?”. Con estas palabras, Ayuso sugirió la existencia de motivaciones particulares para que Plus Ultra recibiera el respaldo económico, subrayando la relación de familiares de Zapatero con facturación a la entidad aeronáutica.

Según publicó Europa Press, la crítica de Ayuso no se limitó a la cuestión del rescate empresarial durante la pandemia. La presidenta de la Comunidad de Madrid también aludió a la relación del expresidente con gobiernos latinoamericanos, especialmente con las autoridades de Venezuela. En una referencia explícita, mencionó que “más de 8 millones de personas han tenido que protagonizar un éxodo dejando su tierra atrás”, mientras los dirigentes venezolanos recibían “visitas para recibir dinero público, para dar clases y para hacer informes que luego cobraban las hijas”. De acuerdo con Europa Press, este comentario vinculó tanto la salida masiva de venezolanos como la relación económica de aliados políticos en ese país y la facturación por servicios presuntamente ligados a familiares directos del expresidente español.

Añadió, según recogió Europa Press, que República Dominicana funcionaba como “subsede” para “todos los exdiputados, exministros, Pedro, Begoña…”. En sus palabras, Ayuso afirmó: “Todos van, vuelven, viajes de Plus Ultra, viajes de los otros, no paran de ir para allí y para allá… Pretendían enterrar ahí el futuro de sus pelotazos, aunque ya como las cosas se van sabiendo, pues habrá que ir a otro sitio a engañar”. De esta manera, Díaz Ayuso hizo alusión a recurrentes movimientos de exdirigentes y allegados, empleando tanto los vuelos de la compañía cuestionada como otras vías para desplazamientos frecuentes entre España y República Dominicana.

En su intervención, la líder autonómica señaló directamente la actuación de Zapatero en política exterior, planteando que el expresidente “se lleva bien con todas” las dictaduras del mundo, destacando que “qué casualidad son todas de izquierdas”. Estas afirmaciones, replicadas por Europa Press, formaron parte del discurso más amplio de Díaz Ayuso sobre las relaciones internacionales del exjefe del Ejecutivo español y el entorno político en América Latina.

El debate en torno al rescate de Plus Ultra ha alcanzado instancias parlamentarias. Según reportó Europa Press, este lunes el Partido Popular citó a Rodríguez Zapatero ante la comisión de investigación sobre el denominado “caso Koldo”, donde se le exigirán explicaciones tanto por su relación con Plus Ultra como por los vínculos con las autoridades venezolanas. La estrategia del PP pasa por examinar la legalidad, pertinencia y justificación del rescate a la aerolínea, considerando como aspectos centrales la supuesta facturación a familiares y los movimientos económicos que, según Ayuso y otros representantes de la formación, rodearon la operación durante el periodo de mayor tensión socioeconómica derivada de la pandemia.

La exposición de Ayuso, de acuerdo con Europa Press, integró elementos de crítica directa a la gestión del Gobierno central y al papel del expresidente en dinámicas políticas y comerciales en América Latina. Situó como tema central la transparencia y la selección de empresas rescatadas durante la crisis sanitaria, así como el papel de los antiguos mandatarios en actividades económicas que, según sus planteamientos, merecen una revisión detallada en instancias parlamentarias y ante la opinión pública.

Temas Relacionados

Isabel Díaz AyusoPlus UltraJosé Luis Rodríguez ZapateroPartido PopularVenezuelaRepública DominicanaRescate de empresasComisión de investigaciónFamiliares de ZapateroCastilla y LeónEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Le Senne califica de "incapaz" al Estado autonómico y desliza la teoría del Gran Remplazo en el acto del Día de Baleares

El presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne, cuestiona la respuesta institucional ante crisis y señala riesgos de fragmentación, mientras vincula el aumento migratorio a posibles desequilibrios sociales y pide controlar fronteras por “derecho y deber” de las naciones

Le Senne califica de "incapaz"

Martínez garantiza un "diálogo fluido" para hacer políticas "con lo jóvenes" frente a un PP que los "expulsa"

El aspirante socialista promete una relación abierta con la juventud regional, responde dudas sobre vivienda, educación, transporte y empleo y subraya la necesidad de escuchar a ese sector frente al actual abandono institucional de Castilla y León

Infobae

Ayuso pide votar al PP para dejar al PSOE en "cero" y mandar a Sánchez a las "páginas más oscuras de la historia"

Ayuso pide votar al PP

Mañueco rechaza una campaña de "insultos, ruido y pensada en redes" y sí una campaña centrada en las personas

Alfonso Fernández Mañueco asegura que su propuesta buscará soluciones reales, enfocándose en empleo, servicios públicos y desarrollo local, apostando por una política cercana para avanzar junto a quienes impulsan día a día el progreso en Castilla y León

Mañueco rechaza una campaña de

Podemos propone un referéndum vinculante sobre la autonomía leonesa, tierra "expoliada por las políticas del PP"

El partido liderado por Pablo Fernández ha anunciado un paquete de propuestas para León, destacando una consulta legal para decidir el futuro de la provincia, tras criticar décadas de gestión perjudicial y exigir mayores servicios, derechos económicos y protección del territorio

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

En qué consiste el “territorio

En qué consiste el “territorio 30 minutos” que propone el PSOE en Castilla y León: servicios a media hora de los pueblos que “garanticen que no te vas a morir de asco”

Sin muertos ni heridos entre los 30.000 españoles que están en Oriente Medio: “Son circunstancias muy difíciles”

Invalidan una multa de 600.001 euros a una empresa agrícola por ‘venta ilegal’ de combustible: la demanda del gobierno de Canarias solo se basaba en una investigación privada

El Ayuntamiento de Madrid desaloja a una familia con menores y en exclusión social de una vivienda pública por la necesidad de “recuperar patrimonio”

La operación de Estados Unidos e Israel contra Irán moviliza a dos destructores estadounidenses desplegados en la base naval de Rota, en Cádiz

ECONOMÍA

El ambiente se sentó en

El ambiente se sentó en la mesa del poder económico

El país europeo que ofrece 377 empleos sin necesidad de titulación: salarios de hasta 5.600 euros al mes (pero hay trampa)

El mercado de la vivienda, al límite: precios disparados y una oferta incapaz de afrontar el déficit récord de 700.000 casas

¿2026 es el nuevo 2008? Las claves de la ‘burbuja de expectativas’ que diferencia esta crisis de vivienda de la anterior

Incarlopsa, el proveedor de jamón de Mercadona, marca un nuevo récord con una cifra de negocio estimada de 1.263 millones de euros en 2025

DEPORTES

Así queda el calendario de

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica