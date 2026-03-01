Ayuso reprocha que familiares de Zapatero "han facturado" de Plus Ultra y pregunta si no había otra empresa que rescatar

Durante un acto de campaña en Valladolid, Isabel Díaz Ayuso planteó que un total de 200.000 euros, a razón de 3.000 euros al mes, fueron facturados por familiares del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a la aerolínea Plus Ultra. Al exponer este dato, la presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del Partido Popular de Madrid puso en cuestión la justificación del rescate de esta empresa durante la pandemia y preguntó si no existían otras compañías que realmente necesitasen ese apoyo financiero en el contexto del cierre de actividades que impactó a la clase media en España. Según informó la agencia Europa Press, Ayuso centró su intervención en señalar conexiones económicas entre Plus Ultra y personas del entorno de Zapatero.

El medio Europa Press detalló que las declaraciones de Ayuso se produjeron en el marco de un mitin del Partido Popular con motivo de las elecciones autonómicas de Castilla y León. Desde el escenario, señaló: “¿No había otra empresa en España que necesitara de verdad ser rescatada en mitad de la pandemia cuando hundieron a la clase media con sus cierres? Si me parece bien que vayan rescatando empresas, pero ¿por qué esta? ¿Por qué esta que es la que va y vuelve todo el tiempo a República Dominicana?”. Con estas palabras, Ayuso sugirió la existencia de motivaciones particulares para que Plus Ultra recibiera el respaldo económico, subrayando la relación de familiares de Zapatero con facturación a la entidad aeronáutica.

Según publicó Europa Press, la crítica de Ayuso no se limitó a la cuestión del rescate empresarial durante la pandemia. La presidenta de la Comunidad de Madrid también aludió a la relación del expresidente con gobiernos latinoamericanos, especialmente con las autoridades de Venezuela. En una referencia explícita, mencionó que “más de 8 millones de personas han tenido que protagonizar un éxodo dejando su tierra atrás”, mientras los dirigentes venezolanos recibían “visitas para recibir dinero público, para dar clases y para hacer informes que luego cobraban las hijas”. De acuerdo con Europa Press, este comentario vinculó tanto la salida masiva de venezolanos como la relación económica de aliados políticos en ese país y la facturación por servicios presuntamente ligados a familiares directos del expresidente español.

Añadió, según recogió Europa Press, que República Dominicana funcionaba como “subsede” para “todos los exdiputados, exministros, Pedro, Begoña…”. En sus palabras, Ayuso afirmó: “Todos van, vuelven, viajes de Plus Ultra, viajes de los otros, no paran de ir para allí y para allá… Pretendían enterrar ahí el futuro de sus pelotazos, aunque ya como las cosas se van sabiendo, pues habrá que ir a otro sitio a engañar”. De esta manera, Díaz Ayuso hizo alusión a recurrentes movimientos de exdirigentes y allegados, empleando tanto los vuelos de la compañía cuestionada como otras vías para desplazamientos frecuentes entre España y República Dominicana.

En su intervención, la líder autonómica señaló directamente la actuación de Zapatero en política exterior, planteando que el expresidente “se lleva bien con todas” las dictaduras del mundo, destacando que “qué casualidad son todas de izquierdas”. Estas afirmaciones, replicadas por Europa Press, formaron parte del discurso más amplio de Díaz Ayuso sobre las relaciones internacionales del exjefe del Ejecutivo español y el entorno político en América Latina.

El debate en torno al rescate de Plus Ultra ha alcanzado instancias parlamentarias. Según reportó Europa Press, este lunes el Partido Popular citó a Rodríguez Zapatero ante la comisión de investigación sobre el denominado “caso Koldo”, donde se le exigirán explicaciones tanto por su relación con Plus Ultra como por los vínculos con las autoridades venezolanas. La estrategia del PP pasa por examinar la legalidad, pertinencia y justificación del rescate a la aerolínea, considerando como aspectos centrales la supuesta facturación a familiares y los movimientos económicos que, según Ayuso y otros representantes de la formación, rodearon la operación durante el periodo de mayor tensión socioeconómica derivada de la pandemia.

La exposición de Ayuso, de acuerdo con Europa Press, integró elementos de crítica directa a la gestión del Gobierno central y al papel del expresidente en dinámicas políticas y comerciales en América Latina. Situó como tema central la transparencia y la selección de empresas rescatadas durante la crisis sanitaria, así como el papel de los antiguos mandatarios en actividades económicas que, según sus planteamientos, merecen una revisión detallada en instancias parlamentarias y ante la opinión pública.