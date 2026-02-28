Espana agencias

Vox critica que Andalucía tenga "los mismos problemas que hace 46 años" y el discurso de Aguirre "hecho en San Telmo"

El portavoz del grupo parlamentario de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha asegurado que la comunidad autónoma "sigue teniendo los mismos problemas que hace 46 años" y ha señalado al PP y el PSOE como los "responsables" de esta situación.

En una atención a los medios de comunicación este sábado tras el acto institucional por el día de Andalucía en el Parlamento, Gavira ha criticado el discurso del presidente de la Cámara, Javier Aguirre, por "estar escrito desde San Telmo" y "decir las bondades de la acción del gobierno de Moreno".

En esta línea, ha señalado que la comunidad sigue teniendo problemas en materia de sanidad, vivienda o empleo. "Nuestros jóvenes se tienen que marchar lejos de la tierra donde la han parido sus madres para poder ganarse la vida y repetir el exilio de sus abuelos", ha destacado.

Asimismo, se ha referido a la situación del campo criticando el voto favorable del Partido Popular en Europa al tratado de Mercosur que ha calificado como "la ruina para los pueblos de Andalucía". "Estamos hablando también del modo de vida rural. Estamos hablando de seguridad y de soberanía alimentaria", ha remarcado.

Ante esta situación, Gavira ha asegurado que los andaluces "están cansados del politiqueo de los políticos". "La gente lo que quiere son respuestas y soluciones a los problemas. Y ni el Partido Popular ni el Partido Socialista han ofrecido respuestas, por eso seguimos teniendo los mismos problemas en Andalucía que hace 46 años", ha afirmado.

Por ello, ha señalado que "hay otra forma de hacer política que solucione los problemas de los andaluces".

Por otro lado, Gavira ha lamentado que los partidos "confundan las críticas a la gestión de la Junta, a lo que es ser andaluz" y ha asegurado que "cada vez que tienen oportunidad se tapan en la bandera para intentar hacer ver al resto de andaluces que no nos preocupan sus problemas".

"Han tenido oportunidad para resolverlo y no lo han hecho. A los andaluces decirles que estén muy orgullosos de serlo, pero andaluces desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre", ha concluido.

