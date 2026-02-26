Espana agencias

El hermano de Pedro Sánchez replica a la Audiencia de Badajoz que irá a recoger personalmente la citación al juicio

A través de su representante legal, David Sánchez Pérez-Castejón notificó al tribunal que prevé acudir la próxima semana al órgano judicial para recibir personalmente el aviso de juicio por presuntas irregularidades relacionadas con cargos oficiales en Badajoz

Guardar

La defensa de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, comunicó a la Audiencia Provincial de Badajoz la intención de su representado de comparecer en persona la próxima semana ante el tribunal. Según publicó el medio de comunicación original, Sánchez Pérez-Castejón acudirá personalmente para recibir la citación formal al juicio oral en el que figura como investigado por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias en procesos relacionados con cargos oficiales en Badajoz.

El medio detalló que la representación legal de David Sánchez, integrada por su abogado Emilio Cortés y el procurador José Antonio Venegas, presentó un escrito en respuesta a una solicitud realizada por la Audiencia Provincial el pasado 24 de febrero. En ese requerimiento, los magistrados dieron a Sánchez Pérez-Castejón un plazo para facilitar la dirección de su domicilio, con el objetivo de que la citación para el juicio oral pudiera entregarse en mano y cumplirse así el trámite de notificación personal que exige el procedimiento judicial.

La Audiencia Provincial, de acuerdo con la información consignada por el medio, advirtió que anteriormente se había indicado como domicilio válido el despacho del abogado defensor de David Sánchez. Dado que el órgano judicial consideró necesaria una notificación en el domicilio real del investigado, ofreció también la alternativa de la comparecencia directa en la Secretaría de la Audiencia. Esa opción permitiría que el propio Sánchez Pérez-Castejón recibiera en persona la citación judicial, cumplimentando así el trámite sin necesidad de que la notificación se hiciera siquiera en su domicilio.

En el documento remitido por su procurador, la defensa de David Sánchez notificó al tribunal la elección de la opción ofrecida por la Sección 1 de la Audiencia Provincial. Señaló que Sánchez Pérez-Castejón se presentaría durante la semana siguiente ante la Secretaría del tribunal para recoger personalmente la resolución, tal como se contemplaba en la propuesta judicial. El escrito destacaba que esta comparecencia personal tiene como finalidad asegurar que el investigado sea notificado "en los términos del primer emplazamiento que se le efectuó", según indicaba el contenido recogido por la publicación.

La causa contra David Sánchez Pérez-Castejón incluye además a Miguel Ángel Gallardo, exsecretario general del PSOE de Extremadura, junto a otros investigados, en un procedimiento centrado en presuntas irregularidades vinculadas a la contratación del músico en la Diputación de Badajoz. Según reportó el medio, el juicio oral ante la Audiencia Provincial está programado para celebrarse entre el 28 de mayo y el 4 de junio, lapso durante el cual se examinarán las acusaciones de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

Tal como informó la publicación, el proceso tiene su origen en denuncias que apuntan a la utilización de cargos oficiales en la Diputación de Badajoz para llevar a cabo contrataciones presuntamente irregulares. Los investigados, entre los que figuran responsables políticos y funcionarios, afrontan cargos que el tribunal analizará durante las vistas orales agendadas para finales de mayo y principios de junio.

De acuerdo con la información recabada por el medio, el trámite de notificación directa al investigado constituye un paso esencial dentro del proceso judicial, garantizando que todos los implicados tomen conocimiento formal de los cargos y fechas precisas del juicio. La decisión de David Sánchez de acudir personalmente a la sede judicial responde, según la representación legal, al cumplimiento de un requerimiento expreso de la Audiencia Provincial y al interés de allanar el desarrollo regular del proceso.

El desarrollo del juicio está previsto en la sede de la Audiencia Provincial de Badajoz y, según los datos compartidos por el medio, incluirá la intervención de varios encausados por hechos vinculados a la adjudicación de contratos públicos y la eventual comisión de delitos que implican la gestión administrativa y la influencia en la toma de decisiones dentro del ámbito de la diputación provincial.

Temas Relacionados

Prevaricación administrativaDavid Sánchez Pérez-CastejónAudiencia Provincial de BadajozPedro SánchezEmilio CortésJosé Antonio VenegasBadajozExtremaduraTráfico de influenciasDiputación de BadajozEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Rita Maestre (MM) descarta suceder a Yolada Díaz en el nuevo espacio de izquierda

Rita Maestre (MM) descarta suceder

Sumar dice que tiene "muchas personas", además de Bustinduy, que pueden suceder a Yolanda Díaz como cartel electoral

Verónica Martínez Barbero defiende que la vicepresidenta no se aparta sino que fortalece a la izquierda tras su decisión, destaca el papel de Pablo Bustinduy y resalta que existen perfiles sólidos en la coalición capaces de liderar nuevos desafíos

Sumar dice que tiene "muchas

Condenado por agresión sexual a una mujer a la que engañó para que fuera a un casting de bailarinas

Condenado por agresión sexual a

La Audiencia juzgará al administrador de las fincas de una familia kuwaití por estafarles 300.000 euros

El fiscal reclama seis años de prisión para un hombre investigado por apropiarse ilegalmente de dinero mediante alquileres, falsificación de documentos y servicios inexistentes, generando un perjuicio económico superior a 300.000 euros a un conocido grupo extranjero en España

La Audiencia juzgará al administrador

Vox aplicará "criterios de partido" a pactos con "especifidades" de CyL: "Para nosotros la política es nacional"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo desestima los incidentes

El Supremo desestima los incidentes de nulidad contra la sentencia de Álvaro García Ortiz, lo que abre la puerta a que el caso se lleve al Constitucional

La Comisión Europea dice que España es “un campeón de la seguridad vial” y descarta que la baliza V16 vulnere el derecho de la UE

La Guardia Civil acude a investigar las muertes de varias aves por unos perros en una finca de Sevilla y acaban encontrando 636 plantas de marihuana

El papa León XIV pronunciará un discurso en el Congreso de los Diputados el 8 de junio, durante su visita a España

La Justicia da la razón a una limpiadora que denunció que le aumentaron el número de habitaciones de 32 a 35 sin mejoras en sus condiciones laborales

ECONOMÍA

Buenas noticias para los jubilados:

Buenas noticias para los jubilados: la subida de las pensiones en 2026 conforme al IPC será aprobada este jueves

Despedido un trabajador después de publicar 20 vídeos en TikTok con insultos y acusaciones de “explotación” contra su empresa: “Ganaba 2.300 euros al mes”

El país de Europa donde el Estado paga 13.000 euros por irte a vivir al campo

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Nunca presentes la baja voluntaria sin saber estas dos cosas”

El precio de la vivienda bate récords de la burbuja en 2025 mientras las compras siguen creciendo un 4,4%

DEPORTES

Expulsan a un aficionado del

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes

El Real Madrid vence a un intenso Benfica y logra la clasificación a los octavos de final de la Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica