Espana agencias

Un documento tras el 23F dice que el fallo fue "dejar al Borbón libre" y le señalan como un "objetivo a batir y anular"

Un informe redactado por altos mandos castrenses y recientemente desclasificado revela instrucciones para eventuales operaciones posteriores al 23F, enfatizando que la monarquía dejó de ser aliada estratégica y proponiendo nuevas acciones ante posibles errores previos

Guardar

El análisis de la situación tras el 23F refleja una percepción de error estratégico respecto al papel de la monarquía. El documento, de acuerdo con la información de El Diario, sostiene que “el primer fallo fue dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuera un caballero”. A raíz de esto, los responsables del texto aconsejan considerar al rey como “un objetivo a batir y anular”, dejando atrás la visión de la Corona como un recurso esencial para el éxito de una intervención militar. El informe, recientemente desclasificado y redactado por altos mandos militares, formula directrices para acciones futuras tras el golpe fallido.

El medio El Diario consignó que este manuscrito integra los papeles que conformaron la planificación del golpe de Estado preparado entre finales de 1980 e inicios de 1981, de los cuales el Consejo de Ministros autorizó su desclasificación. Este documento, pese a estar incluido en ese conjunto, fue escrito después de los acontecimientos del 23F, ya que menciona expresamente los hechos de ese día y valora la respuesta de las Fuerzas Armadas. Quienes lo redactaron reiteran que los militares todavía no experimentan decepción por el resultado inmediato, pero creen que no es el momento de criticar lo hecho por sus compañeros sino más bien de revisar las estrategias orientadas al futuro. El foco reside en “corregir fallos” y definir sugerencias para próximas acciones.

Según publicó El Diario, entre las recomendaciones se insiste en que el error primordial consistió en permitir la movilidad y libertad del monarca durante y después del golpe, a quien tachan de haber iniciado “un intento suicida” al pretender, según el documento, mantener un Gobierno socialista. Por este motivo, los redactores plantean una ruptura explícita con la tradicional consideración de la monarquía como “símbolo a respetar”, eliminando esa función estratégica para futuras tentativas de intervención militar.

Tal como detalló el medio, en la planificación previa, fechada en noviembre de 1980 y reflejada en el mismo conjunto de documentos, la Corona aparecía como pilar indispensable para legitimar el intento de golpe del 23F. Esta concepción se visualizaba en esquemas y croquis, donde los militares subrayaban la importancia de asegurar el apoyo y participación de la monarquía. Con el fracaso del golpe, esta valoración quedó anulada, según la nueva orientación del documento revisado.

El texto, atribuido a altos mandos castrenses, profundiza en alternativas, considerando que cualquier operación que se planifique para restaurar el control político requeriría un “Gobierno civil con complemento militar”. En el escrito se identifican posibles candidatos a presidir el ejecutivo, entre los que mencionan a los generales Gutiérrez Mellado, Sáenz de Santamaría y Díez Alegría, todos conocidos por su perfil liberal. La integración de uno de estos nombres a la presidencia del Gobierno serviría, a juicio de los redactores, como herramienta para contrarrestar el golpismo e imprimir una nueva legitimidad al régimen.

El Diario señala que la viabilidad de esta estrategia dependía de la captación de un general con el perfil adecuado y, en segundo plano, del respaldo explícito de la Corona. El documento abunda en la necesidad de establecer “dispositivos de seguridad” que asegurasen el cumplimiento estricto de las órdenes y el alineamiento de los participantes con la estrategia prevista.

Entre los planes concretos discutidos figura la denominada “operación Halcón”, que los militares diferenciaban del conocido como “golpe de los coroneles”. El objetivo pasaba por ejecutar una acción contundente antes del 28 de octubre de 1982, coincidiendo con la fecha de las elecciones generales convocadas. Dentro de esta hoja de ruta, el documento subraya la importancia de activar “una acción violenta” entre los días 20 y 28 de octubre de ese año, utilizando el contexto político para maximizar sus posibilidades de éxito.

Según detalló El Diario, la revisión autocrítica efectuada en este escrito también aborda la adaptación de tácticas y la previsión de errores. Quienes lo redactaron insisten en que las futuras operaciones debían contemplar mejores mecanismos de control sobre los actores clave, así como reforzar el alineamiento interno en el seno de las Fuerzas Armadas y de los líderes civiles que se sumarían a la misión.

Los papeles analizados, recientemente desclasificados por el Consejo de Ministros, ofrecen una visión detallada de los debates internos y las incertidumbres surgidas entre los militares tras el fracaso del golpe. De acuerdo con la información del medio, reflejan la evolución de las prioridades y la ruptura estratégica con la monarquía, planteando distintas alternativas para conseguir los objetivos que fracasaron en febrero de 1981.

Temas Relacionados

23FGolpe de EstadoJuan Carlos IMilitares españolesConsejo de MinistrosMadridEspañaCoronaOperación HalcónGutiérrez MelladoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Milans del Bosch pidió al rey que hablara con Armada en la ronda del monarca con las capitanías generales

Milans del Bosch pidió al

El PP dice que Díaz no será candidata porque "sabe que no la quieren ni los suyos": "Su abdicación es forzosa"

El PP dice que Díaz

El PNV lleva al Senado una iniciativa para desclasificar la documentación de la matanza de Vitoria del 3 de marzo

El partido nacionalista solicita al Ejecutivo aclarar la implicación estatal en la represión policial de 1976 en Álava y reclama liberar información secreta, alegando que “sin verdad no hay justicia ni reparación” para las víctimas y sus familiares

El PNV lleva al Senado

El Rey mantuvo una conversación "tensa" con Armada entre las 20 y 21 y ordenó mantener el orden constitucional

El Rey mantuvo una conversación

Yolanda Díaz: la dirigente que unió a la izquierda pese chocar con Podemos y sufrió desgaste tras destacar en Trabajo

Yolanda Díaz: la dirigente que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Lee la carta íntegra de

Lee la carta íntegra de Yolanda Díaz en la que anuncia que no se presentará a las elecciones: “Quiero dar espacio y tiempo para que lo que esta naciendo corra con fuerza”

Las órdenes de “tirar a matar” y preparar los “tanques” a la unidad militar que ocupó TVE en el 23F: “No acepta más órdenes que las de su coronel”

Un documento desclasificado del 23F advierte del clima de apoyo en el Ejército de propiciar “un cambio de signo fascista” después del intento de Tejero

El rey Juan Carlos impidió que el general Armada accediera a Zarzuela en pleno golpe en el Congreso: “Esto cambia totalmente la situación”

Dónde ver y cómo descargar los documentos desclasificados del 23F

ECONOMÍA

Cataluña aprueba la subida de

Cataluña aprueba la subida de la tasa turística a partir de abril

Las mujeres migrantes de fuera de la Unión Europea son el colectivo más expuesto al empleo irregular en España

Iberdrola dispara su beneficio un 12% en 2025 y marca récord histórico con 6.285 millones

Este es el precio de la gasolina este 25 de febrero en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Sigue la regla de los tres tercios si estás buscando un trabajo”

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica

Real Madrid y Benfica se juegan el pase a octavos de Champions en un partido marcado por la tensión y las ausencias

El jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado por violación: piden 15 años de cárcel

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080