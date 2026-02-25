Un documento tras el 23F dice que el fallo fue "dejar al Borbón libre" y le señalan como un "objetivo a batir y anular"

El análisis de la situación tras el 23F refleja una percepción de error estratégico respecto al papel de la monarquía. El documento, de acuerdo con la información de El Diario, sostiene que “el primer fallo fue dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuera un caballero”. A raíz de esto, los responsables del texto aconsejan considerar al rey como “un objetivo a batir y anular”, dejando atrás la visión de la Corona como un recurso esencial para el éxito de una intervención militar. El informe, recientemente desclasificado y redactado por altos mandos militares, formula directrices para acciones futuras tras el golpe fallido.

El medio El Diario consignó que este manuscrito integra los papeles que conformaron la planificación del golpe de Estado preparado entre finales de 1980 e inicios de 1981, de los cuales el Consejo de Ministros autorizó su desclasificación. Este documento, pese a estar incluido en ese conjunto, fue escrito después de los acontecimientos del 23F, ya que menciona expresamente los hechos de ese día y valora la respuesta de las Fuerzas Armadas. Quienes lo redactaron reiteran que los militares todavía no experimentan decepción por el resultado inmediato, pero creen que no es el momento de criticar lo hecho por sus compañeros sino más bien de revisar las estrategias orientadas al futuro. El foco reside en “corregir fallos” y definir sugerencias para próximas acciones.

Según publicó El Diario, entre las recomendaciones se insiste en que el error primordial consistió en permitir la movilidad y libertad del monarca durante y después del golpe, a quien tachan de haber iniciado “un intento suicida” al pretender, según el documento, mantener un Gobierno socialista. Por este motivo, los redactores plantean una ruptura explícita con la tradicional consideración de la monarquía como “símbolo a respetar”, eliminando esa función estratégica para futuras tentativas de intervención militar.

Tal como detalló el medio, en la planificación previa, fechada en noviembre de 1980 y reflejada en el mismo conjunto de documentos, la Corona aparecía como pilar indispensable para legitimar el intento de golpe del 23F. Esta concepción se visualizaba en esquemas y croquis, donde los militares subrayaban la importancia de asegurar el apoyo y participación de la monarquía. Con el fracaso del golpe, esta valoración quedó anulada, según la nueva orientación del documento revisado.

El texto, atribuido a altos mandos castrenses, profundiza en alternativas, considerando que cualquier operación que se planifique para restaurar el control político requeriría un “Gobierno civil con complemento militar”. En el escrito se identifican posibles candidatos a presidir el ejecutivo, entre los que mencionan a los generales Gutiérrez Mellado, Sáenz de Santamaría y Díez Alegría, todos conocidos por su perfil liberal. La integración de uno de estos nombres a la presidencia del Gobierno serviría, a juicio de los redactores, como herramienta para contrarrestar el golpismo e imprimir una nueva legitimidad al régimen.

El Diario señala que la viabilidad de esta estrategia dependía de la captación de un general con el perfil adecuado y, en segundo plano, del respaldo explícito de la Corona. El documento abunda en la necesidad de establecer “dispositivos de seguridad” que asegurasen el cumplimiento estricto de las órdenes y el alineamiento de los participantes con la estrategia prevista.

Entre los planes concretos discutidos figura la denominada “operación Halcón”, que los militares diferenciaban del conocido como “golpe de los coroneles”. El objetivo pasaba por ejecutar una acción contundente antes del 28 de octubre de 1982, coincidiendo con la fecha de las elecciones generales convocadas. Dentro de esta hoja de ruta, el documento subraya la importancia de activar “una acción violenta” entre los días 20 y 28 de octubre de ese año, utilizando el contexto político para maximizar sus posibilidades de éxito.

Según detalló El Diario, la revisión autocrítica efectuada en este escrito también aborda la adaptación de tácticas y la previsión de errores. Quienes lo redactaron insisten en que las futuras operaciones debían contemplar mejores mecanismos de control sobre los actores clave, así como reforzar el alineamiento interno en el seno de las Fuerzas Armadas y de los líderes civiles que se sumarían a la misión.

Los papeles analizados, recientemente desclasificados por el Consejo de Ministros, ofrecen una visión detallada de los debates internos y las incertidumbres surgidas entre los militares tras el fracaso del golpe. De acuerdo con la información del medio, reflejan la evolución de las prioridades y la ruptura estratégica con la monarquía, planteando distintas alternativas para conseguir los objetivos que fracasaron en febrero de 1981.